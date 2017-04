Beachvolleyball-Cup lockt Besucher zum Steintor

Hannover. Zu Beginn des dreitägigen Traditionstuniers hängen noch dicke Wolkne über dem Beachvolleyballfeld. Doch mit den vereinzelten Sonnenstrahlen kamen auch immer mehr Schaulustige, um den Sportlerinnen und Sportlern beim Spielen zuzuschauen. Rund 150 Zuschauer feuerten bereits in den ersten Stunden die Volleyballer an. So auch Andreas Frank mit Tochter Mathilda. Der Hannoveraner spielt selbst Volleyball in der Sportgemeinschaft von Hannover 1874. Später will er seine Leidenschaft an die einjährige Mathilda weitergeben. Zum zweiten Mal besucht er mit seinem Nachwuchs den Beachvolleyball Cup. „Das könnte zu einer Tradition werden“, sagt der Familienvater. Frank will auch die kommenden Tage mit Tochter Mathilda bei dem Turnier vorbeischauen. „Nur die Stimmung im Publikum könnte weniger verhalten sein“, findet er.

Frank und Berrit Tobeler sind aus Flensburg zu Besuch in der Landeshauptstadt. Grund für den Wochenendausflug ist das Viertelfinale der Deutschen Meisterschaft der Handball Juroren in Burgdorf, wo auch ihr Sohn mitspielt. „Aber man muss ja nicht nur Handball gucken“,meint Frank Tobeler. Zusammen mit Ehefrau Berrit machte er vor der geplanten Shopping-Tour noch einen kurzen Abstecher zur Tribune am Rande des Beachvolleyballfeldes.

Mittendrin sind die beiden Sportlerinnen Lara Gregor und Kira Neumann. Die 17 und 18 Jahre alten Mädchen spielen beim SC Langenhagen und sind das erste Mal bei Cup dabei. „Unser Ziel ist es, Spaß zu haben und nicht direkt weggeballert zu werden“, sagen sie. Im Falle des Sieges habe ihr Trainer Freigetränke versprochen, so die Volleyballerinnen. Der Ansporn nützte den beiden im ersten Spiel allerdings nicht. Trotz einer guten ersten Partie, verloren Lara und Kira 2:0 gegen die Rottenburgerinnen Lisa Arnhold und Leonie Welsch. Die Stimmung hat das allerdings nicht getrübt.

Madeleine Buck