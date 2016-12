The Voice of Germany“, „Deutschland sucht den Superstar“, „Germany’s next Topmodel“ - in den Castingshows haben auch Sänger, Tänzer und Models aus Hannover versucht, groß rauszukommen. Das kann klappen. Beeindruckend wie bei Lena Meyer-Landrut. Oder leidlich wie bei Jamie-Lee Kriewitz. Aber was machen die anderen Kanidaten heute?