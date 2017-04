Unter dem Motto „Time to Say Good Heinz“ lädt das Béi Chéz Heinz am Wochenende zum Cover-Festival ein. Wegen der ungewissen Zukunft des Clubs an der Liepmannstraße 7b spielen 25 Bands am Freitag und Sonnabend Neuinterpretationen von Abschiedsliedern wie „Bye Bye Love“ und „Candle in the Wind“.