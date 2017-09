Riesige Enttäuschung bei der CDU

Hannover. Wie es jetzt in Berlin weitergehen soll, wurde unterschiedlich beurteilt. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Hendrik Hoppenstedt machte sich dafür stark, zunächst mit allen demokratischen Parteien zu reden. "Wichtig ist, dass wir möglichst viele unserer Themen durchsetzen" betone Hoppenstedt, der auch CDU-Regionsvorsitzender ist. Eine große Koalition könne immer nur eine Übergangslösung sein, meinte er.

Dagegen sprach sich der Vorsitzende der CDU-Regionsfraktion, Bernward Schlossarek, für eine Fortsetzung der großen Koalition in Berlin aus. "Das ist nicht das schlechteste Modell für Deutschland", sagte er am Abend.

Der Spitzenkandidat der CDU-Landtagswahl, Bernd Althusmann, mühte sich trotze der Verluste der CDU, Optimismus im Blick auf die Landtagswahl in drei Wochen zu verbreiten. Das entscheidende Signal des Ergebnisses sei, dass an der CDU vorbei keine Regierung gebildet werden könne, betonte er. "Und es deutet sich an, dass das auch für Niedersachsen gilt", sagte er und bekam dafür den ersten Applaus des Abend. Die Stimmung in Niedersachsen für seine Partei sei ausgesprochen gut, meinte er.

Hauptthema im Trocadero in Alt-Vinnhorst waren aber weder die große Koalition noch das Abschneiden der eigenen Party sondern das Abschneiden der AfD. "Es ist unerträglich, dass Rechtsextreme jetzt im Bundestag sitzen", sagte Schlossarek. Das Flüchtlingsthema sei durch die Fernsehdebatte von Angela Merkel und Martin Schulz wieder hoch gekocht, erläuterte Hoppenstedt. Auch die CDU-Bundestagsabgeordnete Maria Flachsbarth reagierte schockiert. "Dass so viele Menschen eine Partei gewählt haben, bei der ich nicht erkennen kann, dass es eine Alternative ist, trifft mich. Deshalb sei ihr auch nicht zum Jubeln zumute, meinte sie.

Von Mathias Klein