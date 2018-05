Hannover

Das Gartenfestival Herrenhausen gehört zu den beliebtesten Veranstaltungen zum Thema Gartenkultur in Hannover. Vom 18. bis 21. Mai laden unter dem Motto „Grillen & Chillen“ nun erneut etliche Aussteller in den Georgengarten der Herrenhäuser Gärten ein, um dort Keramikobjekte, Pflanzen, Möbel und Gartenaccessoires zu präsentieren. Dazu geht es um tragbare und rauchfreie Tischgrills für den Balkon, Kugel- und Gas-Grills und Grillkamine. Die Veranstaltung läuft jeweils von 10 bis 19 Uhr. Der Eintritt kostet 11 Euro, ermäßigt 8 Euro, Kinder unter 12 Jahren haben freien Eintritt. HAZ-Leser können mit etwas Glück zehnmal zwei Karten gewinnen. Wer mitmachen möchte, schickt bis einschließlich Donnerstag eine Mail mit dem Stichwort „Gartenfestival“ an hannover@haz.de und hinterlässt seine Kontaktdaten. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück.

Von Jan Sedelies