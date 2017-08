Konzertbesucher grooven sich ein

Hannover. Unbeständig ist das Maschseefest in sein erstes Konzertwochenende gestartet - jedenfalls, was das Wetter betrifft. Immer wieder zogen am Freitagnachmittag dunkle Wolken über den See und der starke Wind brachte das eine oder andere Cocktailglas zu Fall. Doch pünktlich zu den ersten Auftritten auf den Bühnen an der Löwenbastion oder der Maschsee-Bühne am Nordufer bescherte die untergehende Sonne den Festbesuchern doch einen Feierabend nach Plan.

Schon ab 17 Uhr treten die ersten Künstler auf der Bühne an der neuen Löwenbastion auf, auch von der Maschseequelle schalt die Musik der hannoverschen Band Dr. Heartbreak's Rock Orchestra herüber. Eigentlich sind Anette und André Schreiert aus Hamburg nur für eine Familienfeier nach Hannover gereist. "Aber wenn man weiß, dass gerade Maschseefest ist, kommt man doch gern vorbei", sagt die gebürtige Hannoveranerin. Bei einem Glas Weißwein genießt das Paar die ruhigen Cover-Songs der dreiköpfigen Band Vertical Planet, die an der Löwenbastion für das richtige Ambiente sorgt. "Hier ist immer gute Stimmung", sagt André Schreiert. "Es passt alles zusammen."

Zweieinhalb Stunden vor dem Beginn des Auftritts der Band Lions Head haben sich Claudia Kroll, Leona Genz und Marleen Möller vor der Bühne am Nordufer bereits die besten Plätze gesichert. Sie folgen dem Duo - bestehend aus dem New Yorker Singer-Songwriters Ignacio „Iggy“ Uriarte und dem deutschen DJ Filip Bakija - durch ganz Deutschland und sind bei jedem Auftritt in der ersten Reihe mit dabei. "Gestern waren wir schon bei einem Konzert in Husum", sagt die 33-jährige Kroll, die aus Oberfranken in den Norden gekommen ist. "Die Musik von Lions Head ist einfach toll, macht gute Laune und man kann super dazu tanzen." Das sehen auch die vielen weiteren Festbesucher so, die sich ausgestattet mit Getränken dicht gedrängt aber gut gelaunt vor der Bühne feiern.