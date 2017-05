Hannover. Nach Angaben der Behörde hielt sich der mutmaßliche Täter gegen 23.20 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle der Linie 2 in Richtung Rethen am Hauptbahnhof aus. Zunächst bedrängte der Betrunkene eine Gruppe von drei Frauen und begrapschte sie. Die Gruppe konnte sich in eine Stadtbahn retten. Anschließend versuchte der 37-Jährige das Gleiche mit einer 50-Jährigen. Die Frau bat einen jungen Mann und dessen Freundin um Hilfe. Der 20-Jährige ging dazwischen. Es gelang ihm schließlich, dass der 37-Jährige in Richtung Lister Meile flüchtete. Dort wurde er kurz darauf von den inzwischen alarmierten Polizisten festgenommen. Zuvor ging der Betrunkene auf die Beamten los, schlug in deren Richtung und pöbelte gegen sie. Dabei wurde ein Polizist leicht verletzt. Die Ermittler suchen weitere Zeugen, insbesondere die bislang unbekannte Frauengruppe. Hinweise unter (05 11) 1 09 28 20.