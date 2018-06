Hannover

Ein Unbekannter hat am Mittwochmorgen eine Kioskangestellte mit einem Messer bedroht und Bargeld erbeutet. Nach Angaben der Polizei hatte der maskierte Räuber den Verkaufsraum an der Fössestraße gegen 9 Uhr betreten. Die Frau leistete keinen Widerstand, nach dem Überfall floh der Täter in Richtung des Westschnellwegs. „Die Mitarbeiterin blieb unverletzt und verständigte die Polizei“, sagt Behördensprecher Mirco Nowak. „Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen aber ohne Erfolg.“

Der Gesuchte ist etwa 30 Jahre alt, schlank und ungefähr 1,75 Meter groß. Der Mann hat kurzes, braunes Haar und spricht hochdeutsch. Zur Tatzeit trug er eine grüne Jacke und hatte sein Gesicht mit einem hellen Tuch verdeckt. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter Telefon (05 11) 109 55 55.

Von Peer Hellerling