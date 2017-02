Blitzer in der Vahrenwalder Straße steht wieder

Hannover. Der Blitzer an der Vahrenwalder Straße Richtung stadteinwärts, der vor mehr als drei Monaten bei einem Unfall zerstört worden ist, steht wieder. Mitarbeiter der Stadt haben das Gerät am Dienstag am alten Standort wieder aufgebaut. Bei dem Unfall Anfang November, bei dem ein Autofahrer in Brink-Hafen von der Straße abgekommen war, war der Blitzer aus seiner Verankerung gerissen worden.

Der Unfall ereignete sich am Vormittag auf der Vahrenwalder Straße in Höhe der Wohlenbergstraße. Zur Bildergalerie

Die Stadt hatte das Gerät vor gut einem Jahr am Rand der Strecke errichten lassen, weil sich dort in der Vergangenheit häufig Unfälle ereignet hatten.