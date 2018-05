Lagerraum gerät in Brand

Aus der Stadt Bothfeld - Lagerraum gerät in Brand Ein Feuer hat am Freitagnachmittag den Anbau einer Doppelhaushälfte in Bothfeld zerstört. Menschen wurden dabei nicht verletzt. Die Ursache für den Brand ist bislang ungeklärt.

