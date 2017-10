Brennendes Auto auf der B6 – eine Spur gesperrt

Hannover. Die Polizei warnt am Freitag vor einem brennenden Fahrzeug auf der B6 in Richtung Hannover. Auf Höhe der Straße Jädekamp stand in den frühen Morgenstunden ein Auto in Flammen, teilten die Beamten auf Twitter mit. Die B6 war ab Wissenschaftspark/Marienwerder zeitweise voll gesperrt. Gegen 8 Uhr konnte eine Spur wieder freigegeben werden.

Warum das Auto in Brand geraten ist, stand zunächst noch nicht fest. Auch zu möglichen Verletzten liegen noch keine Informationen vor.

Mehr in Kürze.

