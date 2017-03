Brief aus purem Gold erreicht die Landesbibliothek

Im Jahr 1758 schickte der burmanesische König Alaungphaya einen Brief, geschrieben auf einem Blatt aus purem Gold, an den britischen König Georg II. Doch dieser kam nie an, wanderte stattdessen unbelesen in die königliche Bibliothek zu Hannover. Heute gehört der Brief zum Unesco-Weltdokumentenerbe. Und zur Landesbibliothek Hannover.