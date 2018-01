Elton John kommt auf Abschieds-Tour nach Hannover

Hannover. Er ist seit etwa einem halben Jahrhundert erfolgreich im Musikgeschäft aktiv. Doch auf Tour will der britische Popstar Elton John nur noch ein einziges Mal gehen. Danach soll Schluss sein mit langen Konzertreisen, kündigte er an. Eines dieser letzten Konzerte führt den 70-jährigen Briten am 22. Mai 2019 in die Tui-Arena in Hannover. Der offizielle Vorverkauf für die Show beginnt am 9. Februar, der exklusive Presale bereits drei Tage zuvor. Weitere Konzerte in Deutschland spielt Elton John in Bremen, Stuttgart, Oberhausen, München und Wiesbaden.

Ob Open-Air oder überdacht: 2018 stehen etliche Konzerte in Hannover an. Zur Bildergalerie

„Ich werde nicht mehr auf Tour gehen, abgesehen von einer letzten Tour. Das wird eine Welttournee ab September sein und das letzte Mal, dass ich auf Tour gehe“, sagte der Brite am Mittwoch bei einer Veranstaltung in New York. Die Abschiedstour soll einmal um die Welt gehen und drei Jahre dauern.

Von man/rnd