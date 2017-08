So verschönert ein Brite hannoversche Gebäude

Hannover. Etwas Rot für die Haare, Blau für die Gesichtsbemalung - und schon entsteht an der Hauswand in Bemerode ein indianisches Gesicht. Der britische Graffiti-Künstlers Dale Grimshaw ist vom 3. bis 11 August an der Straße Johanneskamp unterwegs und sprayt ein Kunstwerk an die Fassade der Hausnummer 22.

Die Aktion ist Teil des Projekts Gundlach-Street-Art-Summer. Ebenfalls Anfang August besprüht der hannoversche Künstler Kartel eine Hauswand an der Wülfeler Straße. Ramon Martins aus Brasilien packt seine Spraydosen vom 26. August bis 6. September am Engelbosteler Damm 11 aus. Angefangen hat alles mit dem Wandgemälde auf dem Wohnhaus am Cityring/Ecke Celler Straße.

Zum Abschluss des Projekts lädt Gundlach am 10. September alle Graffiti-Fans zu einer Party an der Schmiedestraße 27 ein. Weitere Infos unter: gundlach-bau.de/street-art-summer

jst