Hannover

Die Verschärfung der europäischen Asyl- und Einwanderungspolitik stößt auch in Hannover auf Protest. Das internationale Bündnis „Seebrücke“ hat für den kommenden Sonnabend, 14 Uhr, eine Demonstration in der Innenstadt angekündigt. Der zivilgesellschaftliche Verbund möchte damit ein Zeichen gegen die neuesten Beschlüsse und Abkommen der EU setzen. „Wir rufen dazu auf, am 7. Juli gegen die unerträglichen Entwicklungen deutscher und europäischer Politik auf die Straße zu gehen“, heißt es in der Facebook-Veranstaltung. Zu den Initiatoren gehören auch die Grünen. Liam Harrold, Vorstandsmitglied des Regionsverbandes, bezeichnete die Abschottungspolitik der EU sowie der CDU/CSU als „inhuman und zynisch“. „Die beschlossenen Maßnahmen kriminalisieren Flucht und verschärfen das Massensterben“´, sagt Harrold. Die Demonstration wurde bei der Polizei angemeldet. Es werden etwa 250 Teilnehmer erwartet, die vom Opernplatz zum Kröpcke und über das Steintor zur Marktkirche mehrere Kundgebungen abhalten wollen. Ähnliche Demonstrationen sind zeitgleich in Berlin, Bremen, Düsseldorf und anderen Städten geplant.

Von man