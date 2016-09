Hannover. Mit einem großen Kinderfest und dem Tag der offenen Tür feierte das Kinder- und Jugendkrankenhaus Auf der Bult am Samstag das ehrenamtliche Engagement. Rund 400 Mitglieder zählt der Förderverein "Freunde auf der Bult e.V.", der seit 60 Jahren dafür sorgt, dass sich die jungen Patienten während ihres Aufenthalts wohlfühlen. Unter anderem wurden die Krankenhauszimmer verschönert und ein Spielplatz angelegt. Außerdem wurde der 40-jährige Geburtstag des Projekts "Kind im Krankenhaus" gefeiert.

Zur Bildergalerie

Entsprechend standen am Samstag vor allem die Kinder im Vordergrund: Eine Kletterwand, "Star Wars"-Figuren und zahlreiche Spiele sorgten für einen spaßigen Nachmittag. Im Krankenhaus stellten die verschiedenen Einrichtungen ihre Arbeit vor. So konnten Interessierte sich an einer "Puppen-OP" versuchen, einen Gehirnerschütterungstest machen oder den Einlfuss von Alkohol simulieren.

