Burgwedel

Ein Nebengebäude einer Pizzeria in der Kokenhofstraße in Burgwedel ist am Freitagabend in Flammen aufgegangen. Der Grund dafür ist bislang unklar. Passanten hatten gegen 19.50 Uhr aus dem Gebäude quellen sehen und die Feuerwehr verständigt. Die Räume, in denen das Feuer ausgebrochen war, bestehen aus drei Garagen und einem Lager einer sogenannten Hackschnitzelheizung.

Die Einsatzkräfte hatten zunächst Mühe, das Rolltor zu dem Gebäude zu öffnen, um die Flammen bekämpfen zu können. Nachdem sie sich Zutritt verschafft hatte, hatte die Helfer das Feuer schnell unter Kontrolle.Verletzte gab es nicht. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Die Kokenhofstraße war wegen des Einsatzes rund eine Stunde lang gesperrt. Es kam zu Behinderungen.

Von tm