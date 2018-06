Hannover

Die Cebit will mehr als eine Messe sein. Um den selbst auferlegten Festivalflair zu entfachen, haben die Veranstalter dieses Jahr Überseecontainer mit Kickern für junge Gründer aufgestellt, verschiedene Künstler eingeladen und ein Abendprogramm mit Shows organisiert. Der Auftritt von der schwedischen Rocker Mando Diao am Dienstagabend lockte in etwa 3000 Besucher an den d!campus.

Zur Galerie Hunderte Fans rocken gemeinsam mit den Schweden. Ein gelungener Auftakt in die Konzertwoche auf der Cebit.

Nach dem Konzert der Schweden erleuchtete für etwa eine Viertelstunde einen Drohnen-Lichtershow den nächtlichen Himmel über dem Messe-, beziehungsweise Festivalgelände. 300 Drohnen der Firma Intel stiegen empor, leuchteten in verschiedenen Farben und formatierten sich zu Gesichtern oder Mandalas.

Zur Galerie 300 Drohnen der Firma Intel haben am Dienstagabend den Himmel über dem Messegelände der Cebit erleuchtet.

Wie geht es heute Abend auf der Cebit weiter?

Um 20.45 Uhr tritt Jan Delay auf dem d!campus der Cebit auf. Karten kosten im Vorverkauf 15 Euro und können ab 17 Uhr als Ticket für die Messe genutzt werden.

Ab 22 Uhr legt das House-Duo Maximono auf. Die Künstler aus London und Hannover mischen in ihrem Set verschiedenste Style von Trap über orientalische Klänge.

Auch am Mittwochabend können die Zuschauer wieder eine Lichter-Show verfolgen. Von 22.30 bis 22.45 Uhr fliegen wieder 300 beleuchtete Drohnen über den d!campus.

Von Nadine Wolter