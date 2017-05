Das Trinken hat Tradition an diesem Tag: Am Himmelfahrtstag sind wie in den Vorjahren wieder zahlreiche Gruppen von Ausflüglern in Hannover unterwegs - und oft sind ihre Bollerwagen mit Bierkästen überladen. Die Polizei zeigt verstärkt Präsenz - und an einigen Orten herrscht Alkoholverbot.