Hannover

Rechtsradikale unter der Führungh der NPD wollen am Freitagnachmittag in der Innenstadt eine Kundgebung abhalten. Auf dem Steintorplatz wollen sie für die Teilnahme am sogenannten „Tag der deutschen Zukunft“ am 2. Juni in Goslar werben. Die Polizei bereitet sich auf einen größeren Einsatz vor, weil linke Aktivisten gegen das Treffen der Rechtsradikalen Protest angekündigt haben. Die Beamten sinedmit zahlreichen Bullis, der Reiterstaffel und Diensthunden im Einsatz. Bei der Veranstaltung der NPD werden 30 bis 50 Teilnehmer erwartet. Unklar ist noch, wie viele Gegendemonstranten in die Innenstadt kommen werden.

Von Tobias Morchner