DRK in der Region Hannover feiert Geburtstag

Hannover. "Der Text aus der Gründerzeit ist heute noch aktuell", sagte Hannovers stellvertretender Bürgermeister Thomas Hermann beim Jubiläumsempfang im Regionshaus. Das DRK stehe als Synonym für Hilfe jeglicher Art und sei aus dem Leben von 1,2 Millionen Menschen im Raum Hannover nicht wegzudenken, befand Michaela Michalowitz, stellvertretende Regionspräsidentin und selbst beim Roten Kreuz aktiv.

Das DRK in der Region hat 33.000 Mitglieder in 127 Ortsvereinen, 4300 ehrenamtliche sowie 2250 hauptamtliche Mitarbeiter. Jemand habe einmal ausgerechnet, dass die Hilfsorganisation in mehr als 140 unterschiedlichen Aufgabengebieten tätig sei, bilanzierte der ehemalige Vorstand Ulrich Werkmeister, der während des Empfangs einen mit Fotos hinterlegten Parforceritt durch die nun wirklich ereignisreiche Geschichte des Roten Kreuzes lieferte. Präsident Thomas Decker fasste in einem Satz zusammen, was die weltweit agierende Organisation im Kern ausmacht: "DRK bedeutet für die Aktiven ganz viel Arbeit, aber auch ganz viel Freude."