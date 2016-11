Boxkampf um WM-Titel in der Tui-Arena

„Bei mir ist Spektakel im Ring programmiert“: Marco Huck boxt am Sonnabend in der Tui-Arena gegen den amtierenden Europameister Dmytro Kucher (Ukraine) um den IBO-Titel im Cruisergewicht. Der WM-Kampf wird von RTL ab 22.30 Uhr live aus Hannover übertragen. Karten (29 bis 450 Euro) gibt es im Internet auf tickets.haz.de

Buchlust im Künstlerhaus

Das Motto: „Gute Bücher leben länger.“ Das Programm: üppig. Gerhard Steidl aus Göttingen steht für Fantasie beim Büchermachen. In einer Film-Matinee zeigt das Literaturhaus am Sonnabend um 11.30 Uhr den Dokumentarfilm „How to make a Book with Steidl“. Peter Heine bringt um 14 Uhr sein Buch „Köstlicher Orient“ (Wagenbach) mit. Der Ire Paul Murray liest am Sonnabend um 15.30 Uhr aus seinem Roman „Der gute Banker“, der im Kunstmann-Verlag erschienen ist. Um 17 Uhr liest Sascha Hommer aus „In China“. Auf der Messe präsentieren zudem 24 Verlage ihr Programm. Die Buchlust findet am Sonnabend und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr statt, Künstlerhaus, Sophienstraße 2.

Weinmesse im HCC

Weinkenner und die, die es werden wollen, können am Sonnabend und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr während der „Classics“ durch das Hannover Congress Centrum (HCC) flanieren und Produkte von mehr als 60 Weingütern, Winzer- und Weingärtnergenossenschaften kosten. 700 Weine, Schaumweine und Obstbrände können probiert werden. Der Eintritt kostet 15 Euro. Kostenfrei sind die Weinseminare an beiden Messetagen.

Akkordeonspieler an der U-Bahn-Station

Die U-Bahn-Station am Kröpcke wird am Sonnabend um 12 Uhr zur Bühne für Akkordeonspieler: Als „Akkordeonschwarm“ präsentiert das Musikland Niedersachsen eine eigens komponierte Schwarmmusik im Zentrum der Stadt. Eines der am meisten verbreiteten Instrumente Niedersachsens soll einem großen Publikum präsentiert werden. Alle Musikerinnen und Musiker bekommen die Gelegenheit, Teil eines einzigartigen Ensembles zu sein. Passanten, die währenddessen auf der zweiten Tiefebene vorbeikommen, werden Teil der Performance.

Abdelkarim im Pavillon

Mit seinem Programm "Zwischen Ghetto und Germanen" kommt der Comedian und Kabarettist Abdelkarim am Sonnabend nach Hannover. Los geht's um 20 Uhr im Kulturzentrum Pavillon, Lister Meile 4. Karte kosten zwischen 15 und 26 Euro. Tickets unter pavillon-hannover.de

Aktionstag im Gesundheitsamt

Wie kann ich den pH-Wert im Trinkwasser messen? Woran erkenne ich eine Legionellen-Infektion? Wie viel Zucker ist eigentlich in Cola oder Saft? Viele Fragen lassen sich Sonnabend von 11 bis 15 Uhr klären, wenn das Gesundheitsamt der Region Hannover in der Weinstraße 2-3 seine Türen öffnet. Ab 12 Uhr führen Amtsarzt Mustafa Yilmaz und Mitarbeiter stündlich durchs Haus. Matthias Pulz, Präsident des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes, spricht um 14.15 Uhr über das Thema Infektionsschutz. Kinder können ihre Stofftiere im „Teddybärkrankenhaus“ untersuchen lassen. Für Erwachsene gibt es kostenlose Hör- und Blutdrucktest sowie eine Impfberatung (mit Impfpass).

HAZ-Weihnachtshilfe: Benefiz-Kunst am Tag der offenen Tür

Kreativ helfen: Unter diesem Motto hat das Werkstatt-Atelier two lives an der Schlägerstraße 29 schon mehrere Aktion zugunsten der Weihnachtshilfe gestaltet. Minikalender, Kachelkunst, Weihnachtssterne: Die Künstler Jan Larkins und Silke Klein entwickeln mit zahlreichen Helfern in jedem Jahr neue Kunstwerke, die anschließend für den guten Zweck verkauft werden. Dazu gibt es Waffeln und Glühwein. Besonders gut angenommen wird dabei der Tag der offenen Tür direkt im Atelier in der Südstadt, der in diesem Jahr am 19. und 20. November jeweils von 10 bis 18 Uhr gefeiert wird. Dazu wird es in diesem Jahr erstmalig eine Keramik-Tombola geben, Kürbissuppe und hausgemachte Marmelade.

Kultband Mila Mar in der Eisfabrik

Für Fans der Band ist es ein Ereignis: „Ich fahre nach Hannover, um nach 13 Jahren Mila Mar wieder live zu erleben“, hat einer unter das neue Video des Quartetts geschrieben, das Sonnabend in der Südstädter Eisfabrik ein Konzerte spielt und für eine EP aufnimmt. Bei seiner Anhängerschaft genießt Mila Mar mit seiner sphärisch-schwebenden, orientalisch beeinflussten Weltmusik und dem musikalischen Geheimnis Kultstatus. Los geht’s am Sonnabend um 21 Uhr - eventuell gibt es noch Restkarten. Informationen gibt es unter der Telefonnummer (05 11) 2 83 45 90.

