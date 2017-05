Protestzug gegen Schlachthäuser

Die Tierschutzorganisation Animal Rights Watch demonstriert Sonnabend von 13 bis 16 Uhr für die Schließung aller Schlachthäuser. Start des Protestzugs ist am Kröpcke, die Teilnehmer marschieren über die Bahnhofstraße, den Ernst-August- und Thielenplatz in Richtung Georgstraße. Von dort geht es weiter zur Marienstraße, den Friedrichswall, die Karmarsch- sowie Große Packhofstraße, die Georg- und Schillerstraße zurück zum Kröpcke. Auf der Strecke gibt es drei Kundgebungen.

Gilde Schwooof – Oktoberfest im Mai

Auf dem Schützenplatz geht der Gilde Schwooof zu Ende. Unter dem Motto „Frühlings Wiesn“ darf mit Festbier, deftigen Speisen und Trachtengaudi gefeiert werden. Die Sause steigt im großen Festzelt auf dem Schützenplatz mit Schaustellerbetrieben und Indoor-Riesenrad. Am Sonnabend sorgen Stock­hiatla und Tim Toupet mit Party-Hits für Stimmung.

Hannovers Dirndl- und Krachlederhosenfraktion hat einen neuen Anlaufpunkt: Nun heißt es auch im Frühling "O'zapft is!" auf dem Schützenplatz zur Frühlingswiesn: mit dem Gilde Schwooof. Zur Bildergalerie

N-Joy-Starshow auf der Plaza

Nach dem Plaza Festival am Freitag geht es am Sonnabend auf der Plaza musikalisch weiter. Die N-Joy-Starshow mit Imany, Alle Farben, den Beginnern und Deichkind ist allerdings bereits ausverkauft. Sie wollen trotzdem wissen, wie es war? Auf HAZ.de finden Sie ab dem Nachmittag viele Fotos.

Boule-Festival im Georgengarten

Sechs Tage lang wird auf der Lindenallee in Herrenhausen geboult. Am Sonnabendvormittag ab 11 Uhr spielen Mannschaften mit je sechs Spielern um den Regionspokal. Zu dem Spaßturnier kann sich jeder Hobby- und Vereinsspieler anmelden. Bis 10.30 Uhr werden am Infostand nahe dem Milchhäuschen Anmeldungen angenommen.

Bilder vom Boulefest auf der Herrenhäuser Allee. Zur Bildergalerie

Die Ruts sind zurück

Sie waren eine der Stimmen der Punkbewegung: The Ruts mussten aufgrund des Drogentods ihres Sängers 1980 allerdings umdenken, die drei verbliebenen Mitglieder machten ihre Musik reggae- und dublastiger und hatten so bis 1983 als The Ruts D.C. Erfolg. 2008 nahmen die beiden letzten Ruts mit neuem Gitarristen wieder das Mikro in die Hand. Heute stehen sie um 20 Uhr im Lux (Schwarzer Bär 2) auf der Bühne, Karten kosten 15 Euro.

Zum letzten Mal in der Oper: „Leyla und Medjnun“

Zum letzten Mal steht Detlev Glanerts Märchen für Musik „Leyla und Medjnun“ am Sonnabend um 19.30 Uhr auf dem Spielplan der Jungen Oper. Im Auftrag der Staatsoper Hannover schrieb Glanert eine Neufassung seiner ursprünglich für die Münchener Biennale komponierten Oper. Die tragische Liebesgeschichte zwischen Leyla und Medjnun ist im orientalischen Kulturkreis weit verbreitet. Tickets unter Telefon (0511) 99 99 11 11.

Zeitbilder von HAZ-Fotografin Karin Blüher

Nur am Sonnabend (und Sonntag) ist im Kulturkaffee Rautenkranz in Isernhagen (Hauptstraße 68) die Ausstellung der langjährigen Bildjournalistin der HAZ Karin Blüher zu sehen. Die Retrospektive zeigt Blühers Arbeiten mit Polaritäten, Spannungen und Harmonien, die eine jeweils eigene Persönlichkeitsstudie, ein Dialog und eine ganze Geschichte sein können. Die Finissage, bei der auch Bilder ersteigert werden können, beginnt am Sonntag um 15 Uhr.

Pflanzenbörse für den Fledermausschutz

Der BUND veranstaltet am Sonnabend eine Pflanzenbörse, bei der seltene Tomaten- und andere Nutzplfanzen verkauft werden. Der Erlös kommt dem Fledermausschutzprojekt zugute. Von 15 bis 18 Uhr, Umwelthaus des BUND (Goebenstr. 3a in der List).

Fischerkreidag in Steinhude

Am Wochenende wird in Steinhude der 36. Fischerkreidag gefeiert. Was als Treffen von Alt- und Jungfischern begann, auf dem Streitigkeiten geschlichtet wurden, ist mittlerweile ein beliebtes Straßenfest für die ganze Familie mit Hüpfburg, Eisenbahn und Kinderkarussell, Live-Musik und Marktständen in den Straßen im Ortskern und auf dem Ratskellergelände.

Der Tipp für Kinder

Der Kinderzirkus Giovanni aus Wettbergen gastiert auf der Wiese neben dem Neuen Rathaus. Am Sonnabend treten die Jungartisten um 15.30 Uhr auf. Karten kosten für Kinder 5 Euro, für Erwachsene 10 Euro.

Tipps für den kleinen Geldbeutel

Charmante Orte, freier Museumseintritt oder kostenlose Fortbildungen – wie man in Hannover für wenig Geld viel erleben kann, haben wir hier in dieser Galerie zusammengetragen.

Wer gar kein Geld ausgeben, dabei aber besonders viel erleben möchte, hat in Hannover einige Möglichkeiten. In dieser Galerie finden Sie Tipps, wie man Hannover entdecken kann, ohne dass man dafür viel Geld ausgeben muss. Zur Bildergalerie

Wohin in Hannover bei gutem Wetter?

20 Grad und nur leicht bewölkt, das Wochenende verspricht schönes Ausflugswetter. Wir haben die passenden Ausgehtipps.

Die Sonne scheint. Hier können Sie das gute Wetter in Hannover genießen. Zur Bildergalerie

... und außerdem