Das ist am Sonnabend in Hannover los.

Feier für Martin Luther

Mit einer bunten Party feiert der Stadtkirchenverband am Sonnabend das 500. Reformationsjubiläum – und dabei geht es ebenso besinnlich wie beschwingt zu. „Die Innenstadt wird pulsieren“, verspricht Stadtsuperintendent Hans-Martin Heinemann. Allein 55 Chöre und Bands sind zu hören, auf dem Programm stehen 95 Veranstaltungen mit rund 1000 Mitwirkenden an 25 Orten. Beworben wird das Fest der Superlative mit 50 000 Programmflyern und 30 000 Postkarten. Die Feier soll Menschen jeden Alters, jeder Herkunft und jeden Glaubens etwas bieten – und der Eintritt ist überall frei.

Songwriter-Festival in Linden-Süd

Unter dem Titel „Entdecke den Süden“ gibt es auf vielen Bühnen im ganzen Stadtteil Linden-Süd ein Singer-Songwriter-Festival. Los geht es am Sonnabend um 13 Uhr, um 22 Uhr ist Schluss. Mit dabei sind viele hannoversche und ein paar von auswärts anreisende Sängerinnen und Musiker wie etwa Natalie Palsa, Tom James und John Savage – viele Überraschungen sind garantiert. Die Übersicht der Auftrittsorte und alle Infos sind im Web auf www.kulturpalast-hannover.de zu finden. Heißer Tipp: Der Kulturpalast bietet auch geführte Stadtteilspaziergänge zu einer Auswahl von Konzerten an.

Die Messe für Tüftler

Die Tüftlermesse Maker Faire öffnet am Sonnabend und Sonntag von 10 bis 18 Uhr im Hannover Congress Centrum und im angrenzenden Stadtpark. Neben Roboterkämpfen warten Weltraumraketen und ein fünf Kubikmeter großer, spinnenartiger Roboter. Tagestickets kosten 15 Euro, Familientickets 32 Euro, Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt.

Stadtfest in Barsinghausen

Im Westen feiert Barsinghausen Stadtfest, von Freitag bis Sonntag gibt es mehr Programm, als man schaffen kann, mit Kinderfest, mit vielen Bands auf mehreren Bühnen, dem Morella-Elektro-Festival, mit dem Basche Beach, Hüttengaudi, Caipi-Party, und, und, und. Alle Infos: www.baschelife.de.

Fest für alle Sinne in Laatzen

Im Süden Hannovers lädt die Stadt der Sinne zum Fest der Sinne in den Park der Sinne. Laatzen feiert von Freitagnachmittag an bis Sonntag mit Musik, Kunst, Sportvorführungen, der abendlichen Wasserorgel und Multikulti-Speisen im kulinarischen Dorf. www.verein-park-der-sinne.de.

Feuerwerk am Steinhuder Meer

Im Nordwesten schließlich verwandelt sich das Steinhuder Meer in einen maritimen Festplatz. Das versprechen die Veranstalter für das festliche Wochenende von Freitag bis Sonntag. Höhepunkt ist ein doppeltes Höhenfeuerwerk am Sonnabend um 22 Uhr. Alle Infos für alle Orte rund ums Wasser unter www.steinhuder-meer.de.

FKK-Verein feiert 70-jähriges Bestehen

Freikörperkultur, besser bekannt unter ihrem Kürzel FKK, wird häufig als gemeinschaftliche Nacktheit umschrieben. Wer dieser als Hannoveraner gern frönt oder es einmal ausprobieren möchte, ist im Naturistencamp am Misburger Sonnensee richtig. Der Betreiberverein des Areals, der Bffl (Bund für Familiensport und freie Lebensgestaltung) Hannover, feiert in diesem Jahr sein 70-jähriges Bestehen und veranstaltet aus diesem Anlass am Wochenende (26. und 27. August) zwei Tage der offenen Tür. Mehr unter www.bffl-hannover.de.

Großes Fest im Kleingarten

Zum Abschluss des Kultursommers der Region Hannover gibt es am Sonnabend noch mal etwas Besonderes – und es fängt schon mit dem Namen an: Großes Fest im Kleingarten. Auf dem Lindener Berg öffnen die Kolonien Lindener Alpen, Eisen und Stahl, Bergfrieden und Schwarze Flage von 15 bis 19 Uhr ihre Pforten, dazu gibt es viel Musik von Swing und Weltmusik bis zu Pop und Klassik. Am Abend gibt es dann das Abschlusskonzert im Ernst-Winter-Kolonieheim mit dem Loop-Künstler Helmut und DJ Laufi. Am Sonntag beendet das Ensemble Syringa in Ehlershausen den Kultursommer 2017.

Sommerfest im Kinderwald

Naturforscherwerkstätten laden zum Erkunden der Umwelt ein, Clown Fidolo tritt auf und die Kinderwaldchöre singen unter Leitung von Unmada Kindel – sie feiern zugleich ihr 20-jähriges Bestehen. Am Sonnabend ist wieder das Sommerfest in Hannovers Kinderwald, von 14 bis 17 Uhr, umsonst und – natürlich – draußen. Die Anfahrt ist etwas kompliziert, am besten schaut man unter www.kinderwald.de nach. Ob mit Stadtbahn, Bus oder Auto: Etwas laufen muss man immer.