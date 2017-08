Das ist am Sonntag in Hannover los

Hannover 96 empfängt Schalke

Die "Roten" empfangen die Königsblauen zum ersten Heimspiel der Bundesligasaison. Alle Vorberichte, Infos zum Spiel und natürlich einen Liveticker finden Sie hier bei uns im Sportbuzzer.

Maker Faire zeigt verrückte Ideen und Erfindungen

Die Tüftlermesse Maker Faire lockt auch am Sonntag von 10 bis 18 Uhr in Hannovers Congress Centrum und den angrenzenden Stadtpark. Neben Roboterkämpfen warten Weltraumraketen und ein fünf Kubikmeter großer, spinnenartiger Roboter. Tagestickets kosten 15 Euro, Familientickets 32 Euro, Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt.

Stadtfest in Barsinghausen

Im Westen der Region feiert Barsinghausen Stadtfest, bis Sonntag gibt es mehr Programm, als man schaffen kann, mit Kinderfest, mit vielen Bands auf mehreren Bühnen, dem Morella-Elektro-Festival, mit dem Basche Beach, Hüttengaudi, Caipi-Party, und vielem mehr.

Fest für alle Sinne

Im Süden Hannovers lädt die Stadt der Sinne zum Fest der Sinne in den Park der Sinne. Laatzen feiert bis Sonntag mit Musik, Kunst, Sportvorführungen, der abendlichen Wasserorgel und Multikulti-Speisen im kulinarischen Dorf. www.verein-park-der-sinne.de.

Kunze singt beim Whitestock-Festival

Zum neunten Mal bietet der Blindenverband sein Whitestock-Festival in der Kirchröder Kühnsstraße, und wieder ist Heinz Rudolf Kunze als Stargast dabei. Er steht zum Auftakt am Sonntag ab 13.30 Uhr auf der Bühne, ab 15 Uhr folgende Formationen wie Something Special und Staubkind. Der Eintritt kostet 20 Euro (Begleitung Schwerbehinderter und Kinder bis 14 Jahre frei), Tickets auf tickets.haz.de und in allen Ticketshops. An der Tageskasse soll es noch Karten geben.

Zytanien-Festival in Lehrte geht weiter

In Lehrte-Immensen steigt bis Sonntag das 31. Zytanien-Festival, unter anderem mit Auftritten von Wisecräcker und Liedfett. Alle Infos, Bands, Aktionen und Geländeplan auf www.zytanien.de.

Party am Steinhuder Meer

Im Nordwesten der Region verwandelt sich das Steinhuder Meer in einen maritimen Festplatz. Bereits am Freitag wurde etwa bei der Mallorca-Party gefeiert, noch bis einschließlich Sonntag gibt es viel Programm.

Tipps für den kleinen Geldbeutel

Charmante Orte, freier Museumseintritt oder kostenlose Fortbildungen – wie man in Hannover für wenig Geld viel erleben kann, haben wir hier in dieser Galerie zusammengetragen.

Wohin in Hannover bei gutem Wetter?

Das Wetter an diesem Sonntag macht Lust auf mehr: bis zu 27 Grad warm soll es werden, und es bleibt trocken.

... und falls es doch regnet?

Falls es doch nicht so schön werden sollte, haben wir ein paar Tipps für schlechtes Wetter parat:

Theater 17 Uhr: Neues Theater, Der Mustergatte.

19 Uhr: te-Studiobühne (Kornstr. 31) Stadtschluchten, Ein Theater-Video-Walk.

21 Uhr: Schauspielhaus, Indien. Varieté, Kabarett 14, 17 Uhr: GOP, Wild Boys, Varieté.

14, 18 Uhr: Waterlooplatz, Circus Roncalli. Konzerte 12 Uhr: Marktkirche (Hanns-Lilje-Platz 2) Orgelmatinee, Werke von Gade u. a. mit Ulfert Smidt.

12 Uhr: Großer Garten (Herrenhäuser Str. 4) Sonntagskonzert, Querflöten-Klasse.

15–18 Uhr: Georgengarten (Georgengarten 1) Das Junge Sinfonieorchester Hannover, Werke von Mozart, Rossini, Tschaikowsky und Rachmaninow.

15.30, 19 Uhr: Markuskirche (An der Markuskirche 2) La festa musicale, Barock-Konzert für Kinder, Werke von Bach und Scheuer.

16 Uhr: Schloss Marienburg, Serenadenkonzert, anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Hausorchesters des Welfenhauses.

17 Uhr: Schloss Marienburg, Hausorchester des Prinzen von Hannover.

17 Uhr: Kloster Marienwerder (Quantelholz 62) Musik und Lyrik.

19 Uhr: Bugenhagengemeinde (Strese-mannallee 34) Vocal Temptation, Chorkonzert.

19 Uhr: Kreuzkirche (Kreuzkirchhof 3) Wonne der Wehmut, Lieder zum Hammerflügel, Werke von Mozart, Haydn, Beethoven. Jazz, Rock, Pop 11 Uhr: FZH Linden (Windheimstr. 4) Seemanns-Chor Hannover, mit Frühstück.

11.30–12.45, 15–16.15 Uhr: Landesmuseum (Willy-Brandt-Allee 5) Musica Mexicana, mexikanische und lateinamerikanische Musik und Tanz.

14.30 Uhr: BVN-Kleinkunstbühne (Kühnsstr. 18) 9. Whitestock-Festival, Heinz Rudolf Kunze, Duo Something Special und Staubkind.

15 Uhr: Haus der Hoffnung (Wunstorfer Landstr. 5) Klänge aus der Jiddischen Welt, Konzert mit dem Finkelstein Trio und Annika Frech.

18 Uhr: Tonhalle Hannover e. V. (Fischerstr. 1A) Tom Kölling Band, Swing- und Bluesstandards.

19.30 Uhr: Pavillon (Lister Meile 4) Mit Arbane und E-Gitarre, Durchhalten – traditionelle Musik aus Kurdistan.

20 Uhr: Kanapee, KaraSol, Twelve Moons, Lieder von der Sehnsucht, fällt aus. Party 16 Uhr: Krü‘s Kulinarische Sportsbar (Schlägerstr. 1) Karaoke.

16 Uhr: Culinar (Am Großen Garten 3) Salsa Culinar, Salsa, Bachata, Kizomba.

21 Uhr: Brauhaus Ernst August (Schmiedestr. 13) Happy Weekend, Sonntags-Party. Eröffnungen 11.15–12.45 Uhr: Galerie Herrenhäuser Gärten (Herrenhäuser Str. 4) Barocke Pracht erleben.

mic