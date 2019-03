Disneyland tanzt auf dem Eis

Disney on Ice Quelle: Disney on Ice

Der hannoversche Winter ist gefühlt ausgefallen, dafür bringt Micky Maus nun das Eis in die Stadt. Sechsmal wird an diesem Wochenende das Kufenspektakel Disney on Ice in der Tui-Arena zu sehen sein. Bunt, musikalisch und mit den Stars des gesamten Märchenuniversums: von der Entenhausen-Gang über die aktive Spielzeugbande aus „Toy Story“ oder Nemo, Dorie und ihre Süßwasserfreunde bis hin zu Anna, Elsa und Schneemann Olaf aus der „Eiskönigin“. Am Sonntag um 12 und 16 Uhr, Karten an der Tageskasse.

Die Börse für Plattenfreaks

Im Pavillon treffen sich Vinyl-Enthusiasten bei der WIR-Plattenbörse. Klassiker und Raritäten aus erster und zweiter Hand, und das gleich reihenweise, dazu Fachsimpelei – echte Schallplattenfreunde wissen, was sie Sonntag zwischen 11 und 17 Uhr machen.

Hannover 96 gegen den VfB Stuttgart

Es geht um viel, wenn Hannover 96 am Sonntag (15.30 Uhr) im Kellerduell der Bundesliga auf den VfB Stuttgart trifft. Aktuell liegen die Stuttgarter nur zwei Punkte vor den "Roten", die mit einem Sieg den 16. Tabellenplatz erreichen könnten. „Für uns ist das eine ganz entscheidende Woche mit dem Ziel in Stuttgart. Dass wir zeigen, dass wir gewillt sind, in dieser Liga bleiben zu wollen“, so 96-Trainer Thomas Doll. Mehr dazu lesen Sie hier im Sportbuzzer.

Saisoneröffnung auf der Marienburg

Das Filmteam, das auf der Pattenser Marienburg gerade einen Märchenfilm gedreht hat, ist zwar schon wieder weg, aber wer am Sonntag von 10 bis 18 Uhr dabei ist, kann sich trotzdem wie Prinz oder Prinzessin fühlen. Um 14.30 Uhr werden zudem Königin Marie und Georg V. den Gästen im Rittersaal Audienz gewähren. geöffnet ist die Marienburg auch schon am Sonnabend von 10 bis 18 Uhr.

Disarstar: Bohemien Tour

Knallhart, direkt und kritisch: Der Deutschrapper aus Hamburg kommt am Sonntagabend mit seinem neuen Album "Minus x Minus = Plus" nach Hannover ins Lux.

Schauspielhaus: Der Club

Campusroman und Kriminalgeschichte: Hans Stichler kommt nach Cambridge und muss sich in einem Gefüge aus Macht und Geld neu positionieren. Das Stück unter der Regie von Alexander Eisenach ist im Schauspielhaus zu sehen. Los geht’s um 20 Uhr, Karten ab 20 Euro.

Hannover Indians vs. Icefighters Leipzig

Beim letzten Heimspiel treffen die Rothäute am 3. März auf heimischen Eis auf die Icefighters aus Leipzig und wollen den Heimsieg. Anpfiff im Eisstadion am Pferdeturm ist um 20 Uhr.

Die Recken vs. Grundfos Tatabanya KC

Am vierten Spieltag erwarten die Recken die Mannschaft aus der nordungarischen Stadt Tatabanya zum Duell in der Swiss Life Hall und wollen mit einem Heimsieg die Chance auf ein Weiterkommen in die nächste Runde wahren. Anpfiff in der Swiss Life Hall ist um 13 Uhr.

So wird das Wetter am Wochenende

Am Sonntag ziehen d wieder Regenwolken auf. Bei bis zu 10 Grad wird es zwar noch etwas wärmer, doch es bleibt den ganzen Tag nass und windig. Mehr zu den aktuellen Aussichten lesen Sie hier.

Das können Sie sonst noch in Hannover erleben:

Von Red