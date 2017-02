Das ist am Wochenende in Hannover los

Bilderbuch-Sonntag

Der neunte Bilderbuch-Sonntag im Pavillon an der Lister Meile 4 lädt am Sonntag wieder ein in die Lektüre-Welt der Kleinen. Der Aktionstag des Lesenetzwerks Hannover richtet sich von 10 bis 16 Uhr vor allem an Eltern mit kleinen Kindern, die Lust am Lesen haben. Der Eintritt ist frei. Schirmherr der Veranstaltung ist der hannoversche Kinderbuchautor und -illustrator Ingo Siegner. Er wird den Bilderbuch-Sonntag zusammen mit Bürgermeister Thomas Hermann um 10.30 Uhr auf der großen Bühne offiziell eröffnen. Anschließend liest Siegner, der den Drachen Kokosnuss, die beiden Rattenkinder Eliot und Isabella sowie die abenteuerlustigen Erdmännchen Gustav, Pauline und Rocky erfunden hat, aus seinen Büchern. Auf der großen Bühne wird auch Siegners Kollegin Meike Haberstock zu finden sein. Die Autorin und Illustratorin, die seit einigen Jahren in Hannover lebt und arbeitet, wird unter anderem aus ihren Büchern „Anton hat Zeit – Aber keine Ahnung warum“ und „Ein Anton fürs Leben – Friede, Freunde, Eierkuchen“ vortragen.

Die Kinder und Erwachsenen können sich außerdem auf eine große Bilderbuchausstellung mit vielen aktuellen Titeln freuen.

Ball des Sports im HCC

Live-Musik, BMX Freestyle Show, Tanz und Party gibt es beim Ball des Sports im HCC am Freitag. Das bunte Programm hält für jeden Geschmack etwas bereit: Der Braunschweiger TSC tanzt in A-Formation, der US-amerikanische Sänger Sydney Youngblood („If Only I Could“) bringt Soul auf die Bühne, DJs von Antenne Niedersachsen sorgen für Partystimmung, und natürlich werden die Sportlerin und der Sportler des Jahres sowie die Mannschaft des Jahres 2016 gekürt. Jasmin Wiegand und Tom Bartels begleiten den Abend als Moderatoren. Der Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Tickets gibt es an der Abendkasse ab 40 Euro.

Umsonst-Konzert im Plattenladen

Viele kennen ihn vom Fährmannsfest, der Fête de la Musique im vergangenen Jahr, oder als Gewinner des Singer-Songwriter-Slams 2015 im Kulturpalast Linden. Am Freitag besucht der hannoversche Songschreiber Maciek den Plattenladen 25 Music an der Lister Meile. Im Gepäck hat der 23-Jährige seine Gitarre und die entspannt-fröhlichen Songs aus seinem im September veröffentlichten Debüt-Album. Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Ehrlich Brothers in der Tui-Arena

Mit elf Lkw voller Magie und Equipment rollen die Ehrlich Brothers in Hannover an. In ihrer neuen Show „Faszination“ wollen die Brüder Andreas und Chris einen Monstertruck herbeizaubern, Schwiegermütter von einem zum anderen Ort teleportieren und sogar jemanden schrumpfen lassen. Ihre Show bietet Illusion und Staunen, dafür sorgen zahlreiche Spezialeffekte. Die Brüder orientieren sich mit ihrer Aufführung an die Zauberer und Dompteure Siegfried und Roy. Im vergangenen Jahr brachen sie den Weltrekord der meisten Zuschauer bei einer Zaubershow, vom Magischen Zirkel Deutschland wurden sie zu „Magiern des Jahres“ gekürt. Wer sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen möchte, ist am Freitag um 20 Uhr in der Tui-Arena genau richtig. Tickets gibt es ab 44,50 Euro an der Abendkasse.

Hygge im Sprengel-Museum

Das Orchester im Treppenhaus startet eine neue Konzertreihe im Sprengel Museum Hannover. Am Sonnabend ist Entspannung (Das dänische Wort Hygge bedeutet Gemütlichkeit) angesagt. Besucher werden aufgefordert, ihren Lieblingsplatz einfach mitzubringen – egal ob Yogamatte, Sitzsack, Lieblingsdecke, Sofa, Zelt oder Kuscheltier. Gespielt wird Terry Riley’s Minimalklassiker "In C". Um 18 Uhr geht's los. Eintritt: Jeder gibt, was er kann.

Stille Auktion im SofaLoft

Die Hochschule Hannover lädt zu einer stillen Auktion unter dem Titel „Unentdecktes“ ein. Am Sonnabend können Kunstliebhaber ab 16 Uhr ihr persönliches Kunstwerk im SofaLoft aufstöbern und kaufen. Etwa 50 Studierende stellen hier aus. Um 16 Uhr geht es in der Jordanstraße 26 mit einem Sektempfang los.

Winter-Zoo schließt seine Tore

Der Winter-Zoo schließt seine Tore. Zum Abschied kommen die Hannover Indians zu Besuch und spielen am Sonnabend, 15 Uhr, ein Eishockey-Show-Match auf dem Eis. Auch die Wedemark Scorpions sind mit einer Eisshow am Start. An beiden Tagen sorgt ein DJ von 17 bis 20 Uhr für die passende musikalische Untermalung.

Tipps für den kleinen Geldbeutel

Urlaubstag am Flughafen

Die Abflugebene im Terminal C des Flughafens in Langenhagen verwandelt sich am Sonntag von 11 Uhr bis 17 Uhr in einen Reise- und Freizeitmarkt. Touristiker stellen Urlaubsziele vor, Fluggesellschaften informieren über günstige Angebote. Das Bühnenprogramm bietet Quiz, Talks und eine Tombola.

Soul im Jazz-Club Hannover

Edo Zanki verbindet deutsche Texte und Soul-Musik so charmant miteinander wie kein Anderer. Am Freitag spielt er im Jazz-Club Hannover, Am Lindener Berge 38. Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr, die Tickets kosten 20 Euro.

Afrob in der Faust

Afrob kommt mit seiner Tour „Mutterschiff“ in die Faust. Am Freitag probiert er mal was Neues: Rap im „Future-Sound“. Beginn 20 Uhr, Tickets gibt es an der Abendkasse für 23 Euro.

Edelsteintage im Congress Centrum

Es glitzert und funkelt bei den Edelsteintagen in der Glashalle im Congress Centrum. Die wertvollen Mineralien werden hier in verschiedenster Form präsentiert: als Schmuck, Dekoration oder als Steine mit heilender Wirkung. Zwischen Diamanten, Bernstein und Rubin finden sich auch Fossilien. Am Sonnabend und Sonntag präsentieren mehr als 70 Aussteller ihre glitzernden Steine. Die Glashalle ist an beiden Tagen von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Tageskarte kostet 7 Euro.

