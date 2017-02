Das ist am Wochenende in Hannover passiert

Zwei schwere Unfälle und ein totes Pferd

Hannover. Am Bahnhof Isernhagen sind am Sonnabendnachmittag zehn Pferde von einer Koppel ausgebrochen. Ein Pferd stand auf den Gleisen, als ein Metronom einfuhr. Ein Tierarzt musste das Pferd nach dem Unfall einschläfern, die Bahnstrecke blieb einige Zeit gesperrt.

In der Nacht zum Sonntag ereigneten sich in Stöcken nur mehrere Hundert Meter Luftlinie voneinander entfernt zwei schwere Unfälle: Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus der Üstra und einem Lastwagen an der Kreuzung von Mecklenheidestraße/Stelinger Straße/Alte Stöckener Straße in Stöcken ist am späten Sonnabendabend ein Mann schwer verletzt worden. Nach Ermittlungen der Polizei war die Ampelanlage ausgeschaltet, und der Lastwagen hatte die Vorfahrt missachtet. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Bus um. Und an der B6 prallte ein Autofahrer in Höhe der Tankstelle am Jädekamp mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum – genau an der Stelle waren bei einem ähnlichen Unfall vor drei Wochen zwei Männer ums Leben gekommen.

Treppenhaus-Marathon im Annastift

Der Muskelkater wird noch ein Weilchen anhalten: 42,195 Kilometer sind 20 Extremsportsportler am Sonnabend im Annastift gelaufen. Allerdings wurde die Strecke nicht in der Horizontale absolviert: Die 20 Extremsportler nahmen an der Treppenlauf-Weltmeisterschaft teil. Am Ende haben sie 83.808 Stufen erklommen.

Cross-fit-Meisterschaft an der Jathostraße

Nicht minder sportlich ging es im Cross-Fit-Center an der Jathostraße zu: 52 Zweier-Teams treten an diesem Wochenende in Hannover bei einer bundesweiten Team-Meisterschaft im Cross-Fit an. Der Wettbewerb besteht unter anderem aus Dauer-Klimmzügen, Liegestütz und dem Heben von Hanteln.

Wasserballer genießen Fernsehauftritt

Die Niederlage kam nicht unerwartet, dennoch waren Spieler und Fans mit dem Abend im Stadionbad zufrieden. Das Champions-League-Spiel gegen Dubrovnik ging mit 10:17 verloren, doch ein Lob vom Gästetrainer und die Fernsehübertragung trösteten darüber hinweg.

96 gewinnt in Dresden

Hannover 96 hat drei wichtige Punkte im Aufstiegsrennen gesammelt: Das Team von Daniel Stendel gewann nach Toren von Martin Harnik und Kenan Karaman mit 2:1 bei Dynamo Dresden. Dabei hatten die Dresdner in der ersten Hälfte mächtig Druck gemacht und zwischenzeitlich auch durch Kutschke den Ausgleich erzielt.

Gefeierte "Hamlet"-Inszenierung im Schauspielhaus

Vor 16 Jahren hatte Nicolas Stemanns gefeierter "Hamlet" am Schauspiel Hannover Premiere. Kann man dem etwas entgegensetzen? Kann man das sogar übertreffen? Der isländische Regisseur Thorleifur Örn Arnarsson hat es versucht. Sein "Hamlet" ist eine Tiefenbohrung ins Herz der Geschichte.

Was macht den Charme von Opel aus?

Opel steht vor einer Übernahme durch den französischen Autobauer Peugeot. Davon unbeeindruckt geben sich die Opel Interessengemeinschaft Hannover-Land. Sie schrauben weiter an ihren alten Autos herum. Was macht den Charme der Marke aus? Ein Werkstattbericht.

Die besten Schülerzeitungen Niedersachsens

Die "Mersi-News" der Franz Mersi-Schule in Hannover, Dauerpreisträger "Spargel" aus Laatzen und "SchollZ" aus Berenbostel gehören zu den besten Schülerzeitungen Niedersachsens. Die Festrede zur Preisverleihung am Sonnabend hielt Ministerpräsident Stephan Weil.

Obdachlose bekommen Currywurst im Friederikenstift

Rund 200 arme Menschen sind am Sonnabend der Einladung der Schwesternschaft des Friederikenstifts zum Mittagessen gefolgt. Serviert wurden Currywurst mit Kartoffelsalat und Krautsalat sowie Schokoladenpudding zum Nachtisch.

Grüne bestimmen Listenplätze für Bundestagswahl

Die energiepolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion, Julia Verlinden, und der frühere Bundesumweltminister Jürgen Trittin stehen auf den ersten beiden Listenplätzen der niedersächsischen Grünen für die Bundestagswahl. Dahinter folgen die Landtagsabgeordnete Filiz Polat und der Bundestagsabgeordnete Sven Christian Kindler. Sie setzten sich am Sonnabend beim Parteitag in Hannover durch.

SPD bestimmt Direktkandidaten

Die SPD hat Ministerpräsident Stephan Weil am Sonnabend erneut als Kandidat für die Landtagswahl im Januar 2018 nominiert. Der 58-jährige Sozialdemokrat tritt im Wahlkreis 24 Hannover-Buchholz an. Für die Bundestagswahl im September stellte die Partei erneut Kerstin Tack auf, ebenfalls einstimmig. Tack sitzt seit 2009 für die SPD im Bundestag und vertritt den Wahlkreis Hannover-Nord.

