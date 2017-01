Blaulichtparty im Brauhaus

Noch nicht genug vom Feiern oder in der Silvesternacht Dienst gehabt? Dann sollte man die Blaulichtparty im Brauhaus Ernst August besuchen. Ab 6 Uhr können es die Besucher mit Resident-DJ Engin noch mal richtig krachen lassen. Zur Stärkung gibt es ein Prosecco-Frühstück. Der Eintritt ist frei.

Neujahrskonzerte

Das traditionelle „Neujahrskonzert à la Valentin“ mit Stephan Meier und dem Neuen Ensemble beginnt um 11.30 Uhr in der Kestnergesellschaft, Goseriede 11. Eintritt: 10 bis 20 Euro.

Die Staatsoper bittet im neuen Jahr gleich zweimal zum Konzert: um 12 Uhr und um 19.30 Uhr. Am Pult des Staatsorchesters steht erstmals bei den Neujahrskonzerten Generalmusikdirektor Ivan Repusić.

Im Schauspielhaus präsentieren die Queenz of Piano ihr neues Programm. Karten kosten 21,50 bis 43,50 Euro, Beginn: 20 Uhr.

Nacktbaden am Sonnensee

Für die ganz Unerschrockenen: Am FKK-Strand des Misburger Sonnensees (Waldstraße 99) wird am Neujahrstag um 13 Uhr nackt gebadet. Dabei lässt sich die gute Vorsatz, jetzt wirklich mal mehr Sport zu treiben, zumindest am 1. Januar umsetzen.

Öffnungszeiten und Fahrpläne

Schwimmbäder: Wem der Sonnensee um diese Jahreszeit doch noch zu kalt ist, für den öffnet an Neujahr das Nord-Ost-Bad an der Podbielskistraße 301. Schwimmhalle und Sauna sind von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Eintauchen ins neue Jahr 2017? Geht im Nord-Ost-Bad. Quelle: Archiv

Herrenhäuser Gärten: Großer Garten und Berggarten haben von 9 bis 16.30 Uhr geöffnet. Die Niki-de-Saint-Phalle-Grotte ist bis 16 Uhr für Besucher geöffnet. Das Schlossmuseum öffnet von 11 bis 16 Uhr. Das Sea Life ist von 10 bis 18.30 Uhr geöffnet.

Bibliotheken: Die Stadtbibliothek und alle Stadtteilbibliotheken bleiben über den Jahreswechsel geschlossen. Am 2. Januar sind alle wieder zu den regulären Zeiten geöffnet.

Öffentlicher Nahverkehr: Wer über den Jahreswechsel mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein will, sollte vorher auf die Fahrpläne achten. Zwar sind am Neujahrstag wieder alle Busse, Bahnen und Züge im GVH-Gebiet nach dem Sonntagsfahrplan unterwegs. Doch die Nachtliner von Regiobus und der Nacht­sternverkehr der Üstra sind in der Nacht von Sonntag auf Montag nicht im Einsatz.

... und das Saubermachen nicht vergessen

Wer das neue Jahr mit Böllern vor der Haustür begrüßt hat, der ist am Sonntagmorgen zum Reinigen des Fußwegs verpflichtet. Darauf weist der Abfallwirtschaftsbetrieb Aha hin. Die Reste dürfen nicht in die Gosse gefegt werden, weil sie dann beim nächsten Regen die Gullys verstopfen würden. Aha reinigt öffentliche Plätze in den kommenden Tagen.

Am 1. Januar ist Fegen angesagt: Die Straßen und Gehwege müssen von Feuerwerksüberresten befreit werden. Quelle: Hagemann/Archiv

Beim Säubern der öffentlichen Plätze darf natürlich gern geholfen werden. Der muslimische Verein „Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Deutschland“ fegt seit mehr als 20 Jahren am Neujahrsmorgen gemeinsam mit den Mitarbeitern von Aha in der Innenstadt - und freut sich über jede Art von Unterstützung.

... oder noch gar nicht in der Lage, das Haus wieder zu verlassen?

Dann hat unser HAZ-Feinschmecker Hannes Finkbeiner für Sie das Rezept für das perfekte Katerfrühstück.

