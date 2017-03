Das ist der Auftakt

Lesen Sie in der HAZ vom Sonnabend, 18. März, in der gesamten Ausgabe Themen rund um Gesundheit, Fitness und Bewegung. Gesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) spricht im Interview über Kräutertees und das Gesundheitssystem, TV-Moderatorin Nina Ruge erklärt, wie sie den "Sommer in sich" gefunden hat und wir zeigen, wie Promis sich fit halten. Unsere Reporter haben sich auch in Hannover umgehört und von Ärzten erfahren, dass immer mehr Patienten ihren Körper nicht mehr einschätzen können.

Ab 11 Uhr wird HAZ-Chefredakteur Hendrik Brandt im Klinikum Siloah, Stadionbrücke 3, die Gesundheitswochen eröffnen - anschließend können Sie sich beim Magen-Darm-Tag bei Experten informieren.

Das ist die tägliche Beilage

Vom 20. März bis 1. April finden Sie in der HAZ täglich die Sonderbeilage "Fit & Gesund" - von Allergien bis Zahnschmerz, von Rückenschmerz bis Diabetes erklären Experten alles, was Sie wissen müssen. Sie lesen dort auch Reportagen, Interviews und Analysen aus Hannover. Beim "Hausbesuch" kommen täglich Hannoveraner zu Wort, die in Gesundheitsberufen arbeiten.

Alles zu "Fit & Gesund" auf HAZ.de Auf unserer großen Themenseite auf HAZ.de finden Sie täglich neue Artikel, Bilder und Berichte rund um die Themen Gesundheit, Ernährung, Sport und Fitness.

Zu diesen Foren laden wir Sie ein

Die HAZ-Gesundsheitswochen werden von einem umfangreichen Foren-Programm begleitet - ab Montag im Pressehaus in Kirchrode, August-Madsack-Straße 1. So diskutiert am Montagabend Chefarzt Prof. Bernd Schönhofer mit dem Juristen Dr. Christoph Mandla und der KRH-Geschäftsführerin Barbara Schulte über ethische Fragen im Krankenhausalltag und die Patientenverfügung. Am Dienstag geht es um Rücken- und Gelenkschmerzen. Nach einem Vortrag von Jörg Niemann vom Verband der Ersatzkassen diskutieren Prof. Dr. Oliver Rühmann, Chefarzt der Klinik für Sportmedizin des Klinikums Agnes in Karll Laatzen, MD Abdulmassih Elkarra, Facharzt für Anästhesiologie, und weitere Experten. Am Mittwoch ist die niedersächsische Sozialministerin Cornelia Rundt zu Gast. Sie spricht mit KRH-Geschäftsführer Dr. Matthias Bracht über künftige Gesundheitsversorgung. Die Foren werden fortgesetzt. Es geht um Keime (27. März), Achtsamkeit (28. März) und Depressionen (29. März). Die kostenlosen Foren finden im Pressehaus, August-Madsack-Straße 1, statt. Anmeldungen sind per Mail an gesundheit@haz.de oder per Telefon unter der Nummer (05 11) 5 18 27 09 erforderlich. Einlass 19 Uhr, Beginn 19.30 Uhr. Kostenlose Parkplätze sind vorhanden.

Videos: Yoga für jedermann Halt finden, dem Körper etwas Gutes tun, zur Ruhe kommen: Yoga macht’s möglich. Mit den Lehr- Videos von „YogaEasy“ können selbst Anfänger schnell erste Erfolge verbuchen. Probieren Sie es aus. Hier trainieren Sie mit nur wenigen Klicks mit.

Das sind die Aktionen

Gemeinsam mit Trainer Rainer Gusky, dem Turn-Klubb zu Hannover und der Unterstützung von Dets Laufshop lädt die HAZ-Redaktion Anfänger und Fortgeschrittene zu einer Nordic Walking-Tour am Maschsee ein. Gusky übernimmt das Aufwärmen und die Betreuung der Läufer. Werner Schulz von Dets Laufshop berät Neuanfänger bei der Wahl der Stöcke. Auch HAZ-Redakteure wie Simon Benne und die stellvertretende HAZ-Chefredakteurin, Hannah Suppa, machen mit. Treffpunkt ist am Sonntag, 26. März, auf der Wiese zwischen dem Eingang der HDI-Arena und der Brücke, die zum Courtyard-Hotel führt. Ab 10.30 Uhr gibt es Tipps, um 11 Uhr geht’s los. Vor Ort kann man auch Stöcke ausleihen. Besser noch, man bereitet sich in Dets Laufshop an der Lavesstraße 3 vor. Das HAZ-Team freut sich auf aktive Leser!