Vorglühen in der Markthalle

Lange vor den eigentlichen Silvesterfeiern treffen sich die Hannoveraner am Silvestervormittag traditionell in Markthalle – um zu frühstücken, schon mal ein Gläschen zu trinken, zu plaudern und sich auf den Jahreswechsel einzustimmen. Von 8 bis 18 Uhr sind die Stände geöffnet.

Rückblick: Vorglühen in der Markthalle 2015

Party vor der eigentlichen Party: In der Markthalle haben sich am Silvestertag 2015 viele Hannoveraner auf ein erstes Gläschen getroffen. Zur Bildergalerie

Frühschoppen im Reimanns Eck

Eine weitere Adresse für das erste Glas Sekt am Silvestertag ist Reimanns Eck in der Lister Meile. Erstmals findet Bodo Linnemanns Frühschoppen dort statt. Die beiden Freunde Bodo Linnemann und Ekkehard Reimann empfangen ihre Gäste ab 12 Uhr - traditionell mit Berlinern, Sekt und Partymusik.

Silvesterlauf um den Maschsee

Mit dem traditionellen Lauf rund um den Maschsee geht auch das Jahr 2016 wieder sportlich zu Ende. Start und Ziel für den Kinderlauf, die Nordic Walking Tour und den 5,8 Kilometer langen Silvesterlauf ist das Nordufer. Um 12 Uhr setzen sich die Kleinen in Bewegung, um 12.45 Uhr fällt der Startschuss für den Hauptlauf. Das Startgeld für den Kinderlauf kommt der "Aktion Sonnenstrahl" zugute. Doch nicht am Maschsee mobilisieren die Läufer am letzten Tag im Jahr nochmal alle ihre Kräfte. Hier gibt es eine Übersicht über alle Läufe an Silvester und Neujahr in der Region.

Feuerwerk der Turnkunst

Heute macht Feuerwerk der Turnkunst in Hannover Station. Das Programm beginnt um 17 Uhr in der Tui-Arena. Und die gute Nachricht für alle Turnfreunde ist: Es gibt noch Restkarten. Die Tageskassen haben von 15 Uhr an geöffnet. Auch für die Gastspiele in der Tui-Arena am 21. Januar (14 und 19 Uhr) sind noch Tickets erhältlich, unter anderem im HAZ-Ticketshop.

Silvesterkonzert in der Marktkirche

Ein musikalisches Silvesterfeuerwerk erwartet die Gäste des Konzerts mit Moritz Backhaus und Ulfert Smidt an den Orgeln der Marktkirche. Ab 22 Uhr spielen die beiden Organisten Werke von Daquin, Lefébure-Wély und Hakim. Karten kosten 10 Euro, ermäßigt 7 Euro.

"Last Night of the Year" beim NDR

Im großen Sendesaal des NDR wird das Jahr mit einer Reise durch die Welt der italienischen Oper verabschiedet. Die Opern-Gala bietet ein Fest der traumhaften Melodien aus Opern von Rossini, Verdi und Puccini. Das Konzert beginnt um 17 Uhr, Karten gibt es zwischen 43,30 Euro und 71,30 Uhr. Weitere Konzerte am Silvesterabend und Neujahrstag gibt es hier.

„Andorra“ von Frisch im Ballhof

Im kleinen Andorra kennt man sich und ist stolz auf die eigene Arbeit. Der Jude Andri fällt aber aus dem Raster, ihm trauen die Andorraner nur den Umgang mit Geld zu – das sei ihm schließlich in die Wiege gelegt. Eines Tages wird Andri tot aufgefunden und die Andorraner reiben sich verwundert die Augen. Max Frischs Meisterwerk „Andorra“ wird heute um 19.30 Uhr im Ballhof Eins (Ballhofplatz 5) aufgeführt, Karten kosten 22,50 Euro.

Ein Abend im Opernhaus

Bevor um 24 Uhr die Korken knallen, kommen Musical-Liebhaber im Opernhaus bei "My Fair Lady" auf ihre Kosten. Der Aufstieg vom schmutzigen Blumenmarkt in die High Society von Frederick Loewe, in einer Inszenierung von Bernd Mottl, wird an Silvester um 19.30 Uhr im Opernhaus aufgeführt. Karten kosten zwischen 39 Euro und 110 Euro.

Auch im Schauspielhaus klingt der Silvestertag kulturell aus. Um 18 Uhr und 21 Uhr wird das unterhaltsame Stück "Richtfest" aufgeführt, im Anschluss kann bei der Silvesterparty im Foyer ins neue Jahr getanzt werden.

Ins neue Jahr tanzen

Die größte Silvesterparty wird im Hannover Congress Centrum gefeiert. Ab 20 Uhr bringen im neuen Kuppelsaal House- und Dance-Hits die Tanzfläche zum Beben. Im Leibnizsaal liegen R&B, Hip Hop und Disco Classics auf den Plattentellern. Karten zu der N-Joy-Party kosten zwischen 20 Euro im Vorverkauf und 35 Euro an der Abendkasse. Vorverkaufsstellen sind: Hannover Tourist Information, Ernst-August-Platz 8, Ullis Ullikat, Schmiedestr. 6, Galeria Kaufhof, Ernst-August-Platz 5, üstra Service Center, Platz der Weltausstellung.

Im Brauhaus Ernst August, Schmiedstraße 13, steigt ab 21 Uhr die ultimative Silvesterparty. Mit einem geballten Mix aus R'n'B, Hip Hop, Dance, Soul und Rockmusik sorgen zwei Sängerinnen, ein Sänger und ein Rapper für einen modernen Songmix. Dazu gibt es ein gewohnt deftiges Menu und Bier in Maßkrügen. Die Gäste können sich ihr Silvestermenu aus der Speisekarte zusammenstellen. Karten kosten an der Abendkasse 15 Euro.

Bei der Silvesterparty Béi Chéz Heinz bleiben keine musikalischen Wünsche offen. Ab 23 Uhr legt hier DJ Dirty Frequenz auf und von Funk über House bis Techno ist alles dabei. Karten kosten 6 Euro.

Und auch im Capitol, auf dem Faustgelände an vielen weiteren Orten in Hannover wird gefeiert. Hier gibt es eine Sammlung der wichtigsten Parties und wo es die Karte zu kaufen gibt.

Öffnungszeiten, Fahrpläne, Wochenmärkte Das Rathaus und die Bibliotheken bleiben an Silvester geschlossen. Die Wochenmärkte schließen heute bereits um 12 Uhr. Wer an Silvester und Neujahr Bus oder Stadtbahn fahren will, sollte die Sonderfahrpläne beachten. Zwischen 20.45 Uhr und 4.45 Uhrfahren die Bahnen halbstündlich ab Stadtmitte. Die Busse der Üstra fahren von 20.30 bis 23 Uhr zu geänderten Zeiten. Außerdem werden zusätzliche Fahrten im Nachtsternverkehr angeboten. Alle Informationen zu geänderten Öffnungszeiten und Fahrplänen gibt es hier in der Übersicht.

Von Linda Tonn und Julia Polley