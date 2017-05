Das ist heute in Hannover los

Comic Con auf dem Messegelände

Hannover ist auf bestem Wege, sich als heimliche Hauptstadt der deutschen Comic- und Fantasy-Szene zu etablieren. Nach dem Start am Sonnabend geht die zweite Comic Con Hannovers am Sonntag auf dem Messegelände weiter. Zur Premiere im Juni 2016 kamen 10.000 Besucher. Anlässliche der Messe hat die HAZ die beste Cosplayer Niedersachsens gesucht. Zahlreiche Fotos sind bei uns eingegangen. Wir bedanken uns für die rege wie kreative Teilnahme!

Hannovers schrägste Messe zieht am Samstag zahlreiche Stormtrooper, Feen, Monster und andere Gestalten der Comic-Welt an. Die zweite MCM Comic Con bietet im Vergleich zum Vorjahr zwar weniger Verkaufsstände, dafür aber umso mehr Mitmach-Aktionen. Zur Bildergalerie

Das 9. Fun-Kinderfestival

Feiern – Erleben – Bewegen“, die Stimmung wird beim Fun-Kinderfestival sicher sehr gut sein. Zum neunten Mal haben sich hannoversche Hilfsorganisationen zusammengetan, um im doppelten Sinne etwas für die Kinder zu tun. Von 11 bis 18 Uhr gibt es an vielen Stationen etwas zu entdecken. 3 Euro kostet ein Eintrittsbändchen. Der Erlös kommt benachteiligten Kindern in der Stadt zugute.

Jobmesse Hannover findet zum 10. Mal statt

Die Jobmesse Hannover findet bereits zum 10. Mal statt: Wer neue Chancen entdecken, wertvolle Kontakte knüpfen, sich zu vakanten Stellen informieren und potenzielle Arbeitgeber kennenlernen möchte, kann dies am Wochenende in der TUI Arena. Rund 110 Aussteller sind dabei, darunter die Üstra, Celler Land Frischgeflügel, Decathlon, Rossmann, die Deutsche Post, und die Deutsche Windtechnik, aber auch internationale Firmen. Sonnabend von 10 bis 16 Uhr, Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Eintritt: 3 Euro, ermäßigt 2 Euro; weitere Informationen auch auf jobmessen.de/hannover

Hannover 96 spielt um den Aufstieg

Alle Zeichen stehen auf Aufstieg: Hannover 96 will den Aufstieg in die 1. Bundesliga beim Auswärtsspiel in Sandhausen perfekt machen. Anpfiff ist am Sonntag um 15.30 Uhr.

Linie 10 Kinofest

Vier Arthouse-Kinos in Hannover verbindet (noch) die Linie 10 der Stadtbahn: das Apollo-Kino in Linden an der Haltestelle Leinaustraße - die Hochhaus-Lichtspiele an der Station Steintor, das Kino am Raschplatz gleich hinterm Bahnhof und das Kino im Künstlerhaus an der Station Thielenplatz. Das wird heute gefeiert. Hier geht es um Programm.

Food-Truck-Festival vor dem Hauptbahnhof

30 rollende Gourmet-Küchen sind seit Freitag wieder vor dem Hauptbahnhof aufgestellt. Bis Sonntag wird dort leckeres Essen angeboten: Neben scharfen Quesadillas, saftigen Burgern oder auch süßen Cupcakes haben Besucher des vierten Food-Truck-Festivals eine große Auswahl, für welches Slow-Food-Gericht sie sich in die teils langen Schlangen einreihen.

Viertes Food-Truck-Festival vor dem Hauptbahnhof in Hannover Zur Bildergalerie

Was machen eigentlich Künstler sonntags?

Am besten, man fragt sie selbst. Eine prima Gelegenheit ist der Atelierspaziergang, den die Region am Sonntag anbietet. 36 Kunstschaffende öffnen zwischen 11 und 18 Uhr ihre Ateliers, geben Einblick in ihre Arbeit und zeigen die ganz unterschiedlichen Herangehensweisen. Das gesamte Programm finden Sie hier.

Kostenlos ins Museum

Am Sonntag ist Internationaler Museumstag. Das Sprengel-Museum, das Historische Museum, das Landesmuseum, das Museum August Kestner und das Museum für Energiegeschichte locken mit freiem Eintritt.

Eine Übersicht über Hannovers Museen. Mindestens drei kannten Sie noch nicht. Zur Bildergalerie

Das Masala-Festival verabschiedet sich

Das Masala-Festival geht mit Konzerten und dem großen „Umsonst und draußen“-Weltmarkt auf dem Andreas-Hermes-Platz zu Ende. Infos finden Sie hier.

Tipps für den kleinen Geldbeutel

Charmante Orte, freier Museumseintritt oder kostenlose Fortbildungen – wie man in Hannover für wenig Geld viel erleben kann, haben wir hier in dieser Galerie zusammengetragen.

Wohin in Hannover bei gutem Wetter?

20 Grad und nur leicht bewölkt, das Wochenende verspricht schönes Ausflugswetter. Wir haben die passenden Ausgehtipps.