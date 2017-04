Das können Sie Karfreitag in Hannover machen

Matthäuspassion in der Marktkirche

Zum Karfreitag wird morgen die „Große Passion“ von Bach in der Marktkirche (Hanns-Lilje-Platz 11) aufgeführt. Der Bachchor, das Bachorchester, der Kinderchor der Marktkirche sowie einige Solisten werden ab 19.30 Uhr in einem großen Konzert Bachs Matthäuspassion aufführen. Zusätzlich zu der Fülle an Musikern sind in der Matthäuspassion alle damals gebräuchlichen kompositorischen Formtypen und Stilmittel vereinigt. Karten kosten 6 bis 39 Euro.

190 Stufen und ein Panoramablick

Wer die Wendeltreppe im Inneren der Waterloosäule erklimmt, wird oben auf der Plattform mit einer besonderen Perspektive auf die Stadt belohnt. Auch am Karfreitag (und am Ostermontag) können Besucher das 1832 errichtete und 40 Meter hohe Denkmal auf dem Waterlooplatz besteigen. Allerdings muss man sich anmelden. Die Führungen starten jeweils um 11, 12, 15 und 16 Uhr und kosten 4 Euro, ermäßigt 3,50 Euro. Die Anmeldung erfolgt über Telefon (0511) 12345111.

Gottesdienst mit Haydn

Erstmals gibt es in diesem Jahr am Karfreitag einen gemeinsamen Kreuzweg evangelischer und katholischer Christen : In Erinnerung an den Leidensweg Christi beginnt um 11 Uhr am Kirchenladen Ka:punkt in der Grupenstraße ein etwa zweistündiger Gang zu verschiedenen Stationen in der Stadt. Zum wichtigsten Fest der Christenheit stehen am Osterwochenende allein im evangelischen Stadtkirchenverband 385 Gottesdienste auf dem Programm. Unter anderem gibt es heute um 10 Uhr in der Gethsemane-Kirche , Hebbelstraße 16, einen musikalischen Gottesdienst. Dabei erklingt Haydns „Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze“.

Vogelspinnen im HCC

Die „Insectophobie Riesenspinnen- und Insekten-Ausstellung“ präsentiert ab Karfreitag im HCC die größten lebenden Vogelspinnen der Welt und einen Streichelzoo mit lebenden Spinnen und Insekten. Von 10 bis 18 Uhr, Erwachsene zahlen 7 Euro, Kinder 5.

Show der Superlative

Übertreibung ist hier noch untertrieben! Zu nichts weniger als purem Glamour und Prunk lädt der große Coperlin mit seiner Show im GOP (Georgstraße 36). Mit einem ironischen Augenzwinkern präsentieren bei „Die große Coperlin Show“ Weltklasseartisten wie das Akrobatik-Duo Liazeed oder Tänzerin Olivia Grainge ihr Können und entführen die Zuschauer zu einem schillernden Spektakel. Die Show wird heute gezeigt, Karten kosten 20 bis 44 Euro.

Der Kindertipp

16 Uhr: Theaterzelt Klingerplatz (Podbielskistr.) Micki der Hase, Oskar der kleine Drache und das Gespenst Fridolin, Puppenspiel.

