Das müssen Sie zur Bombenräumung wissen

Im hannoverschen Stadtteil Seelhorst wurde eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden.

Welche Gebiete werden geräumt?

Betroffen von der Evakuierung sind Teile Waldheims, Waldhausens und Seelhorsts. Genauere Infos finden Sie in dieser Karte:

Welche Straßen sind konkret betroffen?

Eine Tabelle mit allen Straßen finden Sie am Ende dieses Artikels.

Wann wird entschärft oder gesprengt?

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst öffnet zunächst den Verdachtspunkt. Erst dann entscheidet sich, ob entschärft oder gesprengt werden kann.

Was ist mit den Schnellwegen B3 und B6?

Der Fundort der Bombe liegt in unmittelbarer Nähe des Messeschnellwegs und des Südschnellwegs. Die Einsatzkräfte haben sich entschieden, die Nord-Süd-Trasse (Messeschnellweg) NICHT zu sperren, dafür aber die von Ost nach West verlaufende B6.

Was ist mit der Üstra und der Bahn?

Konkrete Informationen zu Ausfällen von Zügen, Bussen und Stadtbahnen stehen noch nicht zur Verfügung.

Woher bekomme ich aktuelle Informationen?

Hier auf HAZ.de begleiten wir den Abend mit einem Liveticker. Zudem können sich Betroffene über die Internetseite www.hannover.de sowie den Twitter-Account und die Facebookseite der Stadt Hannover und unter dem Twitter Hashtag #hannbombe über die Bombenräumung erkundigen.

Gibt es eine Sammelstelle?

Ja. Eine Sammelstelle wird in der Sporthalle der Außenstelle der IGS Kronsberg am Friedrich-Wulfert-Platz eingerichtet (Anfahrt über Wilhelm-Göhrs-Straße im Stadtteil Bemerode).

Gibt es ein Bürgertelefon?

Ein Bürgertelefon steht ab sofort unter der Nummer 0800 / 7 31 31 31 zur Verfügung. Gehbehinderte Personen können unter der Rufnummer 19222 einen Krankentransport anfordern.

Wie funktioniert so eine Entschärfung überhaupt - und wohin kommen die Reste?

Viele Hintergrundinformationen rund um Bombenräumungen in Hannover finden Sie hier in unserem Multimediadossier.

Die komplette Straßenliste:

A

Abbestr.

Am Johannisbleek

Am kleinen Teich

Am Schafbrinke

Am TÜV (Nr. 5)

Arnoldstr.

B

Bauleweg

Behaimweg

Bernhard-Jördens-Weg

Besselstr.

Borriesstr.

Brandensteinstr.

D

Dittmerstr.

E

Edisonweg

Elsenborner Str.

Enckestr.

Eupener Str.

F

Friedhofsallee

G

Garkenburgstr. Nr. 43

Graefenhainweg

H

Hans-Eyl-Str.

Hans-Sachs-Weg

Hedwig-Bollhagen-Str.

Heintzestr.

Henleinweg

Hermann-Guthe-Str.

Heveliusstr.

Hoher Weg nördlich Garkenburgstr.

Holthusenstr.

Höltjebaumstr.

I

Im Bruche

Insbrucker str.

Irmgard-Woldering-Str.

K

Kammweg

Kärntner Platz

Kettlerweg

Klagenfurter Str.

Klinkerfuesstr.

Klohestr.

Köcherstr.

L

Lenzbergweg

Liebrechtstr.

M

Mädlerstr.

Mallnitzstr.

Malmedyer Str.

Martel-Schwichtenberg-Str.

Mergenthaler Weg

O

Olbersstr.

Ottostr.

P

Peiner Str. östlich Thurnitistr.

Pontenhof

R

Rosenbuschgang

Roßkamphof

Roßkampstr.

Rüdenbergweg

S

Salzburger Str. nördlich Klagenfurter Str

Sandbirkenwende

Schlüsselblumenweg

Schröterstr.

Schuchardweg

Senator-Eggers-Weg

Senefelderweg

Siegelweg

Sommerlindenallee

T

Tewesweg

Thuler Weg

V

Vennweg

Veronicaweg

Vor der Seelhorst nördlich Peiner Str.

W

Waldheimstr.

Wehrhahnhof

Weidengrundbrücke

Weiße Hube

Wespyhof

Windröschenweg

Wollweg

Wülfeler Bruch

Z

Zeißstr. östlich Wiener Str.