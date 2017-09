Das müssen Sie zur Bundestagswahl wissen

Wohin des Wegs?

Die Adresse des Wahllokals steht auf der gelben Wahlbenachrichtigungskarte, die jeder Wahlberechtigte per Post erhalten hat.

Was mitnehmen?

Wahlbenachrichtigungskarte oder Personalausweis muss man dabeihaben. Anhand von beiden können die Wahlhelfer den Eintrag ins Wählerverzeichnis überprüfen, und der ist entscheidend für die Teilnahme. Von den Wahlhelfern gibt es dann den Stimmzettel.

Erst- oder Zweitstimme?

Auf dem weißen Stimmzettel für die Bundestagswahl stehen die zwei Rubriken Erst- und Zweitstimme. In jeder darf der Wähler höchstens ein Kreuz machen – er kann aber auch auf eine der beiden Stimmen verzichten. Entscheidend für die Zusammensetzung des künftigen Bundestages und damit für die Machtverhältnisse in Deutschland ist allein die Zweitstimme. Mit der Erststimme wählt man seinen Direktkandidaten für den Bundestag.

Wann zählt meine Stimme nicht?

„Der Wille des Wählers muss klar erkennbar sein“, lautet die Prämisse. Ungültig wird ein Stimmzettel, wenn der Wähler mehr Kreuze gemacht hat als erlaubt oder wenn er handschriftliche Anmerkungen hinzufügt. Wer einen Fehler beim Ausfüllen begeht und dies bemerkt, kann zum Wahlhelfer gehen und ihn um einen neuen Stimmzettel bitten. Voraussetzung ist, dass der alte vor den Augen des Wahlvorstandes im Wahllokal zerrissen wird. Wenn der Stimmzettel in der Wahlurne verschwunden ist, gibt es kein Zurück mehr.

Wer darf mit in die Kabine?

Niemand, der die Entscheidung öffentlich machen könnte. Heißt im Prinzip: nur Kleinstkinder. Eine Ausnahme besteht für Gebrechliche oder Behinderte. Für sie darf eine Hilfsperson den Stimmzettel ausfüllen – unter der Prämisse, dass der Wählerwille des Wahlberechtigten respektiert wird. Blinde und schwer Sehbehinderte können am Sonntag erstmals spezielle Stimmzettel erhalten, die das Anlegen einer Schablone ermöglichen. Politische Diskussionen, Selbstgespräche, Kommentare oder Ähnliches sind verboten, weil sie als Beeinflussung anderer gewertet werden könnten. Auch Selfies in der Wahlkabine sind verboten.

Wann gibt es Ergebnisse?

Die Wahllokale schließen um Punkt 18 Uhr, unmittelbar anschließend beginnt die Auszählung (die übrigens öffentlich ist – wer Spaß daran hat, kann im Wahllokal zuschauen, darf aber nicht stören). Die Stadt rechnet mit ersten Ergebnissen für die Bundestagswahl aus den hannoverschen Wahlkreisen gegen 18.30 Uhr und mit dem vorläufigen Endergebnis gegen 20.30 Uhr.

Wo stehen Wahlergebnisse?

Im Internet auf HAZ.de sowie auf www.wahlen-hannover.de kann man die Auszählung aller Wahlen in der Region verfolgen.

Hier steigen die Wahlpartys

Alle Parteien mit Ausnahme der AfD planen Wahlpartys. Die CDU trifft sich von 17.30 Uhr an im Restaurant Trocadero, Alt Vinnhorst 117. Zum selben Zeitpunkt beginnt die SPD-Veranstaltung im Alten Magazin, Kestnerstraße 18. Bereits um 17 Uhr beginnen die Grünen in der Faust-Warenannahme, Zur Bettfedernfabrik 3. Die FDP zieht es von 18 Uhr an in die Bar Celona, Knochenhauerstraße 42. Beim SV Arminia am Bischofsholer Damm kommen die Linken zusammen.

Briefwahl liegt im Trend

Diese Szenerie war häufiger zu sehen in den vergangenen Tagen im Neuen Rathaus: Vor der Briefwahlstelle bildete sich eine Schlange. Die Stadt hat ein Rekordergebnis bei der Briefwahl verbucht. Bis Freitagabend wurden nach Angaben eines Sprechers mehr als 77 000 Briefwahlunterlagen ausgegeben (im Umland 89 000). Wer Briefwahlunterlagen angefordert, aber den Stimmzettel noch nicht abgegeben hat, kann dies bis Sonntag, 18 Uhr, im Wahlamt im Neuen Rathaus am Trammplatz nachholen. Geöffnet ist an beiden Wochenendtagen von 8 bis 18 Uhr.