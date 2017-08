Hannover. Von der Eilenriede über die Herrenhäuser Gärten bis zum Zoo: Wer in Hannover Lust auf einen Ausflug ins Grüne hat, der muss nicht erst weit weg fahren. Die Landeshauptstadt ist eine der grünsten Städte Deutschlands. Auf fast 12 Prozent der 200 Quadratkilometer Stadtfläche sind öffentliche Grünflächen angelegt. Da ist der nächste Park nie weit.

Doch welche grüne Oase der Stadt ist die schönste? Wo lässt es sich am besten verweilen? Wo ist der Erholungseffekt am größten? Wo sind die Flächen am besten gepflegt?

Mehr als 1000-mal haben Leser in einer Umfrage abgestimmt und angegeben, welcher der 19 Parks in Hannover ihnen am besten gefällt. Auf Platz 1 steht ein eindeutiger (und für viele möglicherweise kaum überraschender) Sieger. Doch dahinter wird es knapp.

Die Umfrage-Ergebnisse in einer Bildergalerie:

In welchem Park in Hannover kann man am besten spazieren, entspannen und die Natur genießen? Die HAZ Leser haben abgestimmt. Das sind die schönsten Parks in Hannover. Zur Bildergalerie

ewo