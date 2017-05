Das war Himmelfahrt in Hannover

So feiert Hannover den Vatertag

Das Trinken hat Tradition an diesem Tag: Am Himmelfahrtstag sind wie in den Vorjahren wieder zahlreiche Gruppen von Ausflüglern in Hannover unterwegs gewesen - und oft waren ihre Bollerwagen mit Bierkästen überladen. Die Polizei zeigte verstärkt Präsenz. Rund 800 stark alkoholisierte Personen zählte die Polizei am Maschsee und im Maschpark. Im Schnitt seien sie 20 Jahre alt sowie meist männlich gewesen.

Am Hufeisensee in Isernhagen jedoch kam es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen Polizisten und Ausflüglern. Und auch in Hannover kippte am Abend die Stimmung: Die Polizei nahm mehrere junge Männer fest.

Hannover swingt auf dem Trammplatz

Bei "Swinging Hannover" kamen an Himmelfahrt rund 40 000 Jazz-Fans und am Ende schaute sogar die Sonne vorbei: Klaus Doldinger und Pimpy Panda begeisterten – und Thomas Hermann ist jetzt Musik-Botschafter. Das war das Jazz-Festival auf dem Trammplatz.

Tausende bestaunen die Oldtimer-Stadtbahnen ...

Rund 3500 Leute kamen, um sich die Parade historischer und moderner Fahrzeuge der Üstra anzuschauen, von der Pferdebahn von 1896 für 16 Fahrgäste bis zum „Solaris New Urbino 12 Electric“.

... und in der Nacht fuhr die letzte Stadtbahn über den Aegidientorplatz

Nach 138 Jahren ist zum letzten Mal eine oberirdische Stadtbahn zum Aegi und zurück gefahren. Etwa zwei Dutzend Hobbyfotografen begleiteten die Bahn auf der letzten Tour und applaudierten. Am Himmelfahrtstag wurde die Strecke eingestellt.

Gottesdienst im Großen Garten

An diesem Tag zieht es die Gemeindemitglieder traditionell ins Grüne: Mit zahlreichen Freiluftgottesdiensten feiern Christen den Himmelfahrtstag. Im Herrenhäuser Gartentheater versammelten sich trotz des bedeckten Himmels mehr als 500 Besucher zum Gottesdienst.