21.000 Besucher feiern beim NDR2 Plaza Festival

21.000 Menschen feierten am Freitag ihre Stars beim NDR2 Plaza Festival. Den Anfang machten Lotte, Wincent Weiss und Patrick Kelly. Am Abend spielten James Blunt, Johannes Oerding und The Script.

Zur Galerie The Script, James Blunt, Johannes Oerding, Wincent Weiss, Michael Patrick Kelly und Lotte stehen beim Expo Plaza Festival auf der Bühne.

Große Party bei der N-Joy-Starshow

Stimmungsvoll ging es am Sonnabend auf der Expo-Plaza weiter: 25.000 Fans feierten bei fantastischem Wetter die N-Joy-Starshow. Höhepunkt am Abend: die Auftritte von Bausa, James Arthur und Macklemore.

Zur Galerie 25.000 Fans feiern bei fantastischem Wetter die N-Joy-Starshow auf der Expo-Plaza.

Feuerwerkswettbewerb startet mit italienischem Beitrag

Beim 28. Internationalen Feuerwerkswettbewerb sorgt Team Italien für einen imposanten Nachthimmel über den Herrenhäuser Gärten und den Auftakt des diesjährigen Wettbewerbs.

Zur Galerie Der Feuerwerkswettbewerb 2018 in den Herrenhäuser Gärten startet mit dem italienischen Beitrag.

Masala-Festival startet im Pavillon

Heiße Ohren: Das Masala-Festival ist gestartet – und dürfte einige Freunde der Weltmusik im ersten Konzert überrascht haben.

Großübung: 250 Feuerwehrleute proben den Ernstfall

An der IGS Roderbruch hat am Sonnabend die jährlich vorgeschriebene Großübung der Feuerwehr stattgefunden. Rund 250 Einsatzkräfte probten den Ernstfall. Etwa 40 Laiendarsteller spielten die Verletzten.

Zur Galerie Die jährlich vorgeschriebenen Großübung der Feuerwehr hat am Sonnabend an der IGS Roderbruch stattgefunden. Rund 250 Einsatzkräfte probten den Ernstfall. Etwa 40 Laiendarsteller spielten die zu versorgenden Verletzten.

500 Radfahrer starten das Stadtradeln in Hannover

Mit einer Tour vom hannoverschen Neuen Rathaus in den Gehrdener Ottomar-von-Reden-Park haben etwa 500 Radfahrer das diesjährige Stadtradeln eingeläutet.

Zur Galerie Mit einer Tour vom hannoverschen Neuen Rathaus in den Gehrdener Ottomar-von-Reden-Park haben etwa 500 Radfahrer das diesjährige Stadtradeln eingeläutet.

Künstler öffnen ihre Werkstätten

Beim „Atelierspaziergang“ haben am Sonntag 18 Künstler aus der Region Hannover ihre Werkstätten für Besucher geöffnet. Die konnten dabei sehr unterschiedliche Einsichten gewinnen.

„Wheels“-Show auf dem Schützenplatz

Nur rund 11.000 Besucher sind zur Show mit amerikanischen Oldtimern auf den Schützenplatz gekommen. Der Veranstalter plant aber schon für das nächste Jahr.

Zur Galerie Das Sommerwetter hat der Show mit amerikanischen Oldtimerautos und Harleys auf dem hannoverschen Schützenplatz zu schaffen gemacht.

Ein Leichenfund und mehrere Unfälle und Brände

Nicht nur Partys und Veranstaltungen, sondern auch mehrere Polizeimeldungen prägten das Wochenende in Hannover. Ein Überblick:

jst