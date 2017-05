Zehntausende feiern auf der Expo-Plaza

Was war das für ein Auftakt ins Wochenende: Bei besten Bedingungen fand am Freitag auf dem Expo-Gelände das Plaza Festival statt. 25.000 Konzertbesucher feierten die Auftritte von Max Giesinger, Bastille, Walking On Cars und Bosse. Den Abschluss markierte der umstrittene Auftritt der Söhne Mannheims.

Am Sonnabend ging dann die große Musikparty weiter: Erneut waren es rund 25.000 Fans, die zur Expo-Plaza kamen. Bei der N-Joy-Starshow jubelten sie unter anderem Deichkind, Beginner, Clean Bandit und dem DJ Alle Farben zu – bei fast 30 Grad im Schatten.

Am Rande des Plaza Festivals hatten die Grüne Jugend und die Partei „Die Partei“ gegen den Auftritt von Xavier Naidoo und den Söhnen Mannheims demonstriert. Eine Handvoll Grünen-Mitglieder verteilte Flyer an die Besucher am Eingang Messe/Ost. Die „Partei“ wiederum verteilte Alu-Hüte „gegen die bewusstseinserweiternden Schallwellen“ von Naidoo. „Seine Gewaltandrohungen können wir so nicht stehen lassen“, sagt Jens Bolm vom Kreisverbandsvorstand der Satirepartei „Die Partei“.

Aegidius-Lauf: Hunderte spurten für den guten Zweck

Bei sommerlichen Temperaturen rannten am Sonnabend 400 bis 500 Läufer rund um die alte Bult in der Südstadt. Für einen guten Zweck: Beim Aegidius-Lauf, der zum elften Mal veranstaltet wurde, gingen die Startgebühren erneut vollständig an das Aegidius-Haus – eine Einrichtung für schwerbehinderte Kinder neben dem Kinderkrankenhaus auf der Bult.

Mitarbeiter von Modeketten demonstrieren für Tarifbindung

Mehrere Hundert Angestellte im Einzelhandel zogen am Sonnabendmittag lautstark durch Hannovers Innenstadt und forderten mehr Gehalt und eine tarifliche Bindung für ihre Branche. Mit dabei waren unter anderem Mitarbeiter von Primark und H&M. Aufgerufen zu dem Protest hatte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Mitarbeiter der Bekleidungshäuser Primark, New Yorker, Zara und H&M reihten sich in den Protestzug ein. "Wir wollen endlich angemessen bezahlt werden", sagte eine Demonstrantin. Verdi fordert ein Mindesteinkommen von 1900 Euro im Monat sowie sechs Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten im Einzelhandel.

Tierschützer protestieren gegen Schlachthäuser

Zuvor waren am Sonnabend bereits rund 150 Tierschutzaktivisten durch Hannovers City gezogen. Sie demonstrierten gegen Massentierhaltung und die Herstellung von tierischen Lebensmitteln. "Wir wollen, dass alle Schlachthäuser auf der Welt geschlossen werden", sagte Manuel Wetzig, Organisator der Demo und Mitarbeiter des Tierschutzvereins Ariwa (Animal Rights Watch). Das sei zwar eine utopische Forderung, aber immerhin formierten sich in den kommenden Tagen Tierschützer in rund 30 Städten, um gegen Fleischkonsum zu protestieren. Hannover sei zum ersten Mal auch dabei.

2000 Radler nehmen an Sternfahrt teil

Knapp 2000 Radler aus Hannover und den Umlandgemeinden beteiligten sich am Sonntag an der Fahrradsternfahrt. Pünktlich um etwa 12.30 Uhr trafen die Fahrradfahrer auf dem Georgsplatz ein. Die Aktion markiert den Start des bundesweiten Projekts Stadtradeln. Dabei wetteifern die Kommunen darum, wo die meisten Fahrradkilometer abgerissen werden. Im vergangenen Jahr ging die Region Hannover als Siegerin hervor. An der Sternfahrt haben sich in diesem Jahr übrigens deutlich mehr Radler beteiligt als im vergangenen Jahr.

DSDS-Kandidaten geben Autogramme beim DTV

Die DSDD-Kandidaten der aktuellen Staffel Chanelle Wyrsch und Alexander Jahnke besuchten am Sonntag das Jugend-Hockey-Turnier des Deutschem Tennisverein (DTV) in Hannover. Beide Sänger gaben den zehn- bis zwölfjährigen Sportlern Autogramme und posierten für zahlreiche Fotos.

Polizeimeldungen

Auch für Polizei und Rettungskräfte gab es am Wochenende einiges zu tun - nachdem sie bereits am Himmelfahrtstag unter anderem am Maschteich in Hannover im Großeinsatz waren.

Am Sonntag wurden die Rettungskräfte zu einem schweren Unfall nach Uetze gerufen. Dort war ein 52-Jähriger mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt. Er starb noch im Unfallauto.

Bereits am Sonntagvormittag hatte die Feuerwehr nur noch eine Leiche bergen können, nachdem ein Mann einen leblosen Körper am Leinewehr in Hannover entdeckt hatte. Die Identität des Toten ist noch unbekannt.

frs