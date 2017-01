Blitzeis legt den Verkehr lahm

Eisregen hat die Straßen am Wochenende in Hannover und Umland in gefährliche Rutschbahnen verwandelt. Am Sonnabend und in der Nacht zu Sonntag ereigneten sich mehr als 220 Unfällen, dabei wurden 13 Personen verletzt. Etwa 250 Personen verletzten sich vor allem bei Stürzen auf den glatten Gehwegen. Die Rettungsdienste und Polizei waren im Dauereinsatz. Üstra und Regiobus stellten den Busbetrieb ab Sonnabendnachmittag ein. Erst am Sonntagmittag hob der Deutsche Wetterdienst die Glatteis-Warnung für die Region wieder auf.

Schwere Unfälle in der Region

Auf der B 217 bei Springe gab es am Sonnabend wegen des Glatteises einen schweren Unfall. Vier Personen wurden verletzt, eine davon schwer. Eine Familie mit zwei Kindern war mit ihrem Mercedes ins Schleudern geraten und gegen einen Baum geprallt. Die Verunglückten befreiten sich selbst aus dem im Graben liegenden Fahrzeug.

Bei einem schweren Unfall zwischen Devese und Ihme-Roloven ist ebenfalls am Sonnabend ein Autofahrer tödlich verunglückt. Der Mann war am Abend auf der Straße zwischen den beiden Ortsteilen gegen einen Baum geprallt. Trotz intensiver medizinischer Versorgung starb der 67-Jährige am späten Abend.

Boxen: BSK Hannover schafft nur Remis

Der BSK Hannover-Seelze kommt am zweiten Kampftag der Box-Bundesliga nicht über ein 12:12 hinaus. Trainer und BSK-Chef Arthur Mattheis sagte: „Es ist bitter, dass wir keinen echten Heimvorteil haben. Die knappen Kämpfe gehen normalerweise an die Gastgeber."

2500 Sänger proben im HCC

Ein riesiger Chor aus 2500 Menschen probt am Sonntag im HCC für seinen großen Auftritt: Am 14. und 15. Januar stehen die Sänger mit dem Pop-Oratorium "Luther" auf der Bühne der Tui-Arena. Die Dirigenten Wolfgang Teichmann un Jochen Arnold erzählen, worauf es bei dieser Aufführung ankommt.

Aleksandra Rogovic ist "Miss Niedersachsen 2017"

Nun ist es entschieden: Aleksandra Rogovic ist die neue "Miss Niedersachsen". Im vergangenen Sommer setzte sie sich bereits bei der Wahl zur "Miss Hannover" durch. Zahlreiche Frauen aus Hannover und der Region landeten auf den ersten Plätzen.

Tischtennis-Pokalfinale der Frauen

Zum vierten Mal in Folge gewinnen die Tischtennisspielerinnen des Ttc Berlin eastside die Pokalmeisterschaft. In der Misburger Sporthalle sind sie am Sonntag im Finale gegen die TTG Bingen/Münster-Sarmsheim, den SV DJK Kolbermoor und den TV Busenbach angetreten.

Hochzeitstage im HCC

Modenschauen, Trauringe, Kleider und Anzüge: Die neuesten Trends gibt es bei der Messe Hochzeitstage Hannover im HCC zu sehen. Am Sonnabend und Sonntag konnten sich die Besucher auch zum Thema Ehevertrag beraten lassen.

Hannover 96 ist auf dem Weg ins Trainingslager

Mission Wiederaufstieg: Die Mannschaft von Hannover 96 bereitet sich im spanischen Jerez de la Frontera auf die Rückrunde vor.

Kappentausch der Oberbürgermeister

Ist es eine Narretei, die Rivalität zwischen Braunschweig und Hannover kleinreden zu wollen und die Gemeinsamkeiten zu beschwören? Die Oberbürgermeister der beiden Städte sind jeck genug, einen Versuch im Hangar No. 5 zu wagen - und ihre Narrenkappen zu tauschen.

Crosslauf in Bothfeld

Der "Laufpass" ist am Sonnabend in die neue Saison gestartet. Auftakt für die größte Laufserie Niedersachsens war wie schon im Vorjahr der Crosslauf des TuS Bothfeld.