Defekte Bahn: Verzögerungen auf den Linien 4, 5, 6 und 11

Hannover. Behinderungen im öffentlichen Nahverkehr am Reformationstag: Wegen einer defekten Bahn kommt es am Dienstagvormittag in Hannover zu erheblichen Verzögerungen auf den Üstra-Linien 4, 5, 6 und 11. Die Stadtbahn stand an der Haltestelle Marienstraße stehen, teilte die Üstra bei Twitter mit.

Leider kommt es aufgrund einer Defekten Bahn an der Marienstr. zu erheblichen Verzögerungen auf den #Linie4 #Linie5 #Linie6 #Linie11 .^mm — ÜSTRA (@uestra) October 31, 2017

Wenig später war die Strecke wieder frei. Es könne laut Unternehmen allerdings weiterhin zu Verzögerungen kommen.

ewo