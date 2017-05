Hannover. Demonstrationen in der Innenstadt von Hannover: Zum Wahlkampf-Auftakt der AfD in Niedersachsen haben sich am Sonnabendnachmittag rund 200 Anhänger der Partei am Georgplatz versammelt. Mit dabei unter anderem: die stellvertretende Bundesvorsitzende Beatrix von Storch sowie der hannoversche AfD-Vorsitzende Jörn König.

Fotostrecke Hannover Aus der Stadt: Hunderte protestieren gegen Wahlkampfauftakt der AfD Zur Bildergalerie

Zeitgleich hatte der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) zu einer Protestkundgebung gegen die umstrittene Partei auf dem Opernplatz aufgerufen. In Sichtweite der Wahlkampfveranstaltung haben sich 700 bis 800 Teilnehmer positioniert, um lautstark gegen die AfD zu protestieren.

Wegen der Demonstrationen müssen Besucher der Innenstadt zwischen 13 bis 15 Uhr mit Behinderungen rechnen.

tm/ewo