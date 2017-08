96 will auch im Breitensport Nr. 1 werden

Hannover. Hinzu kommen Außenanlagen, unter anderem mit Feldern für Beachvolleyball. Der Verein setze mit dem Gebäude einen städtebaulichen Akzent, sagte der Oberbürgermeister. Schostok betonte, dass Breitensport die Grundlage von Sportvereinen sei. "Ohne Breitensport kann es keinen Spitzensport geben", sagte der Oberbürgermeister, der Mitglied Nr 83 bei Hannover 96 ist.

Der Verein investiert auf dem Gelände zunächst 10 Millionen Euro, erläuterte Vereinschef Martin Kind. Der Bau sei dringend nötig, weil die Gebäude in der Clausewitzstraße baufällig seinen. Außerdem gebe es dort lediglich die Infrastruktur für Fußball und Tennis, Hannover 96 bietet aber Sport in 15 unterschiedlichen Sparten an.

Kind kündigte eine mögliche spätere Erweiterung des Vereinssportzentrums an. Die Fläche sei hinter dem jetzt im Bau befindlichen Gebäude vorhanden, berichtete er. Das Areal wurde von der Stadt gepachtet, der Vertrag läuft bis zum Jahr 2096.

Der Verein wolle auch beim Breitensport die Nummer 1 in Hannover werden, sagte Kind. Unter anderem will er das mit der Anstellung von hauptamtlichen Trainern in dem neuen Zentrum erreichen. Derzeit hat Hannover 96 rund 4000 aktive Mitglieder.

Vereinsaufsichtsratschef Valentin Schmidt verlangte bei der Grundsteinlegung mehr Rückendeckung für Vereinschef Martin Kind, der bei Fans in die Kritik geraten ist. "Ohne seinen Einsatz wäre Hannover 96 nicht der Verein, der er heute ist", betonte Schmidt. Die Behandlung von Kind durch Einige sei "ungerecht und unfair. Der Verein dürfe durch die Kritik nicht schlechter geredet werden, als er sei.

Von Mathias Klein