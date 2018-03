Neue Plätze für das Freiwillige Soziale Jahr frei

Hannover. Rund 70.000 Schüler in ganz Deutschland gehen am Sozialen Tag arbeiten anstatt in der Schule zu lernen. Den Lohn, den sie an diesem Tag erarbeiten, spenden sie für Bildungsprojekte in Südosteuropa und Jordanien. Auch 2018 wird es wieder so einen Tag geben, dafür sucht die in Neumünster ansässige Jugendorganisation „Schüler helfen leben“ Jugendliche, die ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) absolvieren möchten.

Wer Interesse hat, kann sich dafür noch bis zum 15. Februar bewerben. Die Freiwilligen beschäftigen sich mit der Gestaltung von Druckmaterialien und der Homepage, besuchen Schulen und informieren dort über die Aktion, betreuen in der Pressestelle die sozialen Netzwerke, motivieren Jugendliche, sich solidarisch zu engagieren, suchen den Kontakt zu Politikern und Unternehmen und unterstützen die aktiven Schüler. Das Besondere ist die Eigenverantwortung, die alle FSJler für ihren Arbeitsbereich tragen. Während einer zweiwöchigen Reise durch Südosteuropa können die Freiwilligen die Projekte kennenlernen, die durch die Spenden mitfinanziert werden.

Bewerbungsunterlagen nimmt Kristian Cierpka unter der E-Mail-Adresse kristian.cierpka@schueler-helfen-leben.de entgegen. Weitere Infos unter www.fsj.schueler-helfen-leben.de.

Von Saskia Döhner