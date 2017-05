Advertorial

Hannover. Sein Ergebnis: Ja, es geht. Der Wagen übertrifft bei dezenter Fahrweise sogar die Herstellerangaben zur bestmöglichen Distanz. „Aber auf der Bundesstraße ist man ein Ärgernis, auf der Autobahn fast eine Gefahr“, sagt Wierse.

Vollgeladen geht es auf Tour

Täglich fährt der 47-jährige Ingenieur mit dem Auto zur Arbeit nach Celle, 50 Kilometer beträgt die Strecke von Pattensen-Reden am Südrand Hannovers bis zum Firmensitz in Celle. Als er den Wagen morgens vom Ladekabel nahm, betrug die Kapazität laut Ladeanzeige 280 Kilometer. Die Vollladung des 35-kWh-Lithiumakkus variiert immer etwas, unter anderem spielt die Temperatur eine Rolle, VW gibt sie mit maximal 300 Kilometer Kapazität an. Auf dem Hinweg war Tester Wierse im normalen Eco-Modus unterwegs – und fuhr so, wie er auch ein Auto mit Verbrennungsmotor fahren würde. Prompt reduzierte sich die angezeigte Reserve um 100 Kilometer (verbliebene Kapazität: 180 Kilometer). Auf dem Rückweg schaltete er den Eco-Plus-Modus ein. Die Maximalgeschwindigkeit des e-Golf ist dann auf 95 Kilometer pro Stunde begrenzt, Zusatzaggregate wie die Klimaanlage schalten sich ab. „Ich freue mich auf zu Hause, es ist extrem warm“, sagte er kurz vor dem Ziel.

Das Ergebnis überrascht

Aber das Ergebnis war überraschend: Am Ziel zeigte das Display eine Restdistanz von 140 Kilometern an. Der e-Golf hat demnach für 50 Kilometer Fahrt nur Stromreserven für 40 Kilometer verbraucht.

Die Rekuperation verwirrt

Was den Ingenieur erstaunt, ist das mangelnde Mitdenken des Wagens. Man kann nicht nur verschiedene Eco-Fahrmodi einstellen, sondern getrennt auch die Rekuperation, also die Fähigkeit, beim Entschleunigen die Batterie nachzuladen. Der e-Golf stellt sich bei jeder Tour wieder auf die schwächste Rekuperationsstufe zurück, man muss sie immer neu justieren. „Der Wagen hat doch so viele Sensoren – ich verstehe nicht, warum er nicht selbst entscheidet, wie viel Rekuperation jeweils sinnvoll ist“, sagt Ralf Wierse. Ein Aspekt, der sich im Testprotokoll wiederfinden wird.