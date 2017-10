Das sind die Gewinner beim Poetry-Slam-Finale

Hannover. Gestreng blicken Geothe, Schiller, Shakespeare und Konsorten auf die Beuscher, die zu den Finalrunden des Slam 2017 in das Opernhaus strömen. In den vergangenen fünf Tagen haben sich 110 Poeten an unterschiedlichsten Orten in Hannover – von der Faust bis zur Orangerie in Herrenhausen – miteinander im Team und Einzelwettbewerb gemessen. In dem Dichterwettstreit geht es darum, ein Publikum vom eigenen Text zu überzeugen. Eine zufällig aus den Besuchern ausgewählte Jury vergibt Wertungen mit Punkten von 1 bis 10, die höchste und die niedrigste Wertung werden gestrichen. Im Finale der deutschsprachigen Poetry Slam Meisterschaften stehen nun die acht besten Teams sowie die zehn besten Einzelslammer.

Dennoch beginnt der Team Slam nicht mit Literatur, sondern mit mit einem kleinen Politikum. Kulturdezernent Harald Härke, der kürzlich aufgrund eines Stellenbesetzungsverfahrens für seine Freundin von sich Reden gemacht hatte und deswegen seinen vorzeitigen Ruhestand anbot, hält die Eröffnungsrede. „Es ist schwer, in dieser Verwaltung Geld für Kultur zu erreichen“, sagt er. Von der Organisation des Slam 2017 heißt es: „Wir haben keine Bedenken und sind dankbar die Zusammenarbeit“. Härke habe viel getan, um den Slam 2017 in seiner derzeitigen Form zu ermöglichen.

Doch das ist schnell vergessen. Die zwei Moderatorinnen Ninia LaGrande und Leonie Warnke schwören das Publikum und die Jury auf den Wettbewerb ein. Acht Teams aus Deutschland, Österreich und der Schweiz versuchen sich an Hip-Hop, Beatbox, ein wenig Gesang, aber hauptsächlich Text, der sich überlagert, chorisch gesprochen wird oder auch mal unsauber gereimt ist – beispielsweise „Bausparvertrag auf „weil ich Raufaser mag“ beim Team Natürlich Blond. Bei Team Rex kommt es sogar zu einem Rapbattle zwischen Michael Pawels und seinem Sohn Gabriel – das in einem Kuss für den Vater und gegenseitigen Respektsbezeugungen endet. Insgesamt gibt es Texte zwischen Liebeserklärung, Wortspiel und Tagespolitik.

Im Teamwettbewerb durchsetzen konnten sich das Team Heun und Söhne, auf dem zweiten Platz landeten die letztjährigen Gewinner Team LSD und auf dem dritten Natürlich Blond. Im Anschluss startet das Einzelfinale, der Sieger soll gegen 23 Uhr gekürt werden.

Von Jan Fischer