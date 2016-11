Hannover. Wenn es morgens um 10 Uhr schon Pommes und Popcorn gibt, dann ist das nicht nur für die Promi-Kinder Hannovers fast wie Weihnachten. Es ist auch ein deutliches Indiz dafür, dass eine ganz besondere Premiere im GOP-Varieté ansteht: Das Kinder-Weihnachtsmusical wird dann zum ersten Mal gespielt – und im Mittelpunkt stehen nicht die großen, sondern die kleinen Gäste. Die stört es überhaupt nicht, dass es bis zum Heiligen Abend noch ein Weilchen hin ist.

Paul etwa, der Sohn von Caroline und Martin Prenzler, hat sogar schon den Wunschzettel geschrieben. Auch Anna und Benedikt, die Kinder von Bianca und Matthias Brodowy, warteten schon voller Vorfreude auf die Premiere von Charles Dickens’ „Eine Weihnachtsgeschichte“, die in diesem Jahr gespielt wird. Darin ist alles enthalten, was den kleinen Gästen Spaß macht: Musik von Michael Schanze zum Mitsingen, ein sprechendes Fenster und eine singende Laterne, drei Geister, die in Püppi-Pink, gruseligem schwarz oder als Puppe auf die Bühne kommen, und in ein alter Geizkragen, der eines Besseren belehrt wird.

Mit den Geistern fieberten auch Antonia und ihr Mann Mathias Wellmann mit Milla und Julius mit, Kulturdezernent Harald Härke klatschte im Takt, und Kim Friedrichs bekam sogar eine Sonder-Auszeichnung: Weil sie einen Haarreif trug, der den Cake-Pops glich, die am Premierenende immer nur die Kinder bekommen, erhielt sie ausnahmsweise auch einen Mini-Kuchen von GOP-Direktor Dennis Bohneke. Der frisch gebackene Vater freute sich schon am Sonntag auf das Kindermusical in drei Jahren: Dann ist seine kleine Tochter Lotta groß genug, selbst im Publikum zu sitzen und morgens schon Pommes und Popcorn zu essen.