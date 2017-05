Die A2 wird ab heute zur Staufalle

Autofahrer brauchen in diesen Tagen viel Geduld in und um Hannover. Am heutigen Montag wird zusätzlich zu der Baustelle am Seelhorster Kreuz auf der B65 auch auf der A2 eine weitere Dauerbaustelle eingerichtet. Der Verkehr Richtung Westen staut sich bereits auf mehreren Kilometern Länge.