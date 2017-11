Pflegekräfte streiken zwei Tage

Hannover. Weil die Geschäftsführung des Klinikums mit Verdi nicht über einen sogenannten Tarifvertrag Entlastung verhandeln will, ist jetzt ein zweitägiger Warnstreik angesetzt. Mit dem Tarifvertrag soll unter anderem eine Mindestpersonalausstattung für die einzelnen Bereich festgelegt werden. Außerdem soll die Qualität der Ausbildung verbessert werden. Verdi fordert zudem, dass Auszubildende nicht mehr zur Kompensation von Personalengpässen herangezogen werden dürfen.

Bereits im September hatte Verdi zu einem Warnstreik aufgerufen. Gewerkschaftssekretärin Brigitte Horn rechnet für Dienstag und Mittwoch mit einer hohen Streikbereitschaft von rund 500 Mitarbeitern. Am Dienstag treffen sich die Streikenden um 10.30 Uhr am Klinikum Siloah. Von dort geht es zur Kundgebung an der Goseriede um 12 Uhr. Für Mittwoch ist von 11.30 Uhr an eine Streikkonferenz am Klinikum Nordstadt geplant.

Aufgerufen sind alle Tarifbeschäftigten und Auszubildenden aus den Krankenhäusern Nordstadt, Siloah, Großburgwedel, Lehrte, Laatzen, Neustadt, Langenhagen sowie die zentralen Dienste und die Labormitarbeiter.

Von Mathias Klein