Die HAZ wünscht ein frohes neues Jahr

Wie verhindere ich einen Kater?

Prosit, Neujahr! Zu Silvester gehört der Sekt wie das Knallen vor der Tür. Doch mit einem Glas zum Anstoßen war es das meist nicht – und am nächsten Tag folgt der Kater. So können Sie ihn vermeiden.

Vorglühen in der Markthalle

Das hat Tradition in Hannover: Lange vor den eigentlichen Silvesterfeiern treffen sich die Hannoveraner am Silvestertag in der Markthalle, um schon mal ein Gläschen zu trinken, zu plaudern und sich auf den Jahreswechsel einzustimmen.

Silvesterlauf am Maschsee

Hannovers Läuferszene hat das Jahr auch diesmal wieder sportlich ausklingen lassen: Mehr als 3000 Teilnehmer verzeichnete der Silvesterlauf um den Maschsee. Der Hannoveraner Läufer Lars Pfeifer sorgte über die 5,8 Kilometer lange Seerunde mit einem Streckenrekord für das sportliche Ausrufezeichen. Und wer heute Sport treiben möchte: mit dem Neujahrslauf des Garbsener SC (10,5 Kilometer, Start und Ziel am Sperrtor am Mittellandkanal, nahe dem GSC-Sportplatz) und dem Neujahrslauf in Letter (Beginn ist um 12 Uhr. Start und Ziel der Rennen über fünf und sieben Kilometer ist am Jugendzentrum, Klöcknerstraße 15) geht's am Vormittag gleich weiter.

Feuerwerk der Turnkunst in Hannover

Das "Feuerwerk der Turnkunst" gastierte am Silvesterabend in der Tui-Arnea. Zu sehen gab es alle Facetten des Turnens von Auftritten an klassischen Geräten über Akrobatik am Boden und in der Luft, Tanz und Sportgymnastik.

